Amici miei

domenica, 7 ottobre 2018, 17:37

Quarto inizio per il lum, storico, diverso dai precedenti e quindi nuovo, ma in realtà antico per la città di Lucca, dato che stiamo parlando del Circolo Arci di Sant'Alessio (già attivo dal secondo dopoguerra)

sabato, 6 ottobre 2018, 10:12

Mercoledì 3 ottobre, a distanza di 32 anni da quando nel 1986 si sono salutati in quinta elementare, gli ex alunni sono riusciti a riunirsi per una cena in un luogo speciale. A fare da cornice alla serata, proprio la loro vecchia scuola elementare di Vorno (la cui struttura adesso...

venerdì, 5 ottobre 2018, 18:49

Girotondo, SkyLab e Weiji sono i team vincitori della V^ edizione di CreaTech, la maratona di creatività che si è svolta all’interno di LuBeC2018, in cui i dieci team selezionati in tutta Italia hanno dovuto sviluppare, in 24 ore, applicazioni software tra cultura e gastronomia

venerdì, 5 ottobre 2018, 17:16

A Lucca è andata in scena l'integrazione territorio-ospedale, con pediatri ed ostetriche insieme nel Consultorio del Campo di Marte

venerdì, 5 ottobre 2018, 15:18

Quasi 200 bambini delle scuole, i loro insegnanti, decine di giovani migranti ospitati nei centri di accoglienza del territorio, e tanti volontari. E' il popolo colorato che stamani si è ritrovato alla Terrazza Petroni, a Monte San Quirico, per la manifestazione "Puliamo il mondo" 2018

venerdì, 5 ottobre 2018, 11:41

La vita di provincia, i sogni anestetizzati e la forza di rimanere fedeli a sé stessi al centro del nuovo libro. Presentazione sabato 6 ottobre (alle 18) a LuccaLibri