Domenica uno spettacolo teatrale di beneficenza organizzato dal Lions Club Lucca Host e dal Leo Club Lucca

mercoledì, 24 ottobre 2018, 17:42

La Camera Penale di Lucca, con il proprio Direttivo i cui componenti sono stati eletti la settimana scorsa, si è recata a Sorrento al XVII Congresso Nazionale dell'Unione delle Camere Penali Italiane

martedì, 23 ottobre 2018, 19:30

Ademaro Cordoni aprirà un nuovo bar-pasticceria a Lunata in via Pesciatina 146. L'inaugurazione prevista per il 7 novembre. Helen Cordoni: "Un regalo ai nostri clienti"

martedì, 23 ottobre 2018, 18:29

Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti delle quattro ruote: la concessionaria Nannini Auto, da vent'anni monomandataria del marchio Suzuki a Lucca, sabato 27 e domenica 28 ottobre, organizzerà un porte aperte per dare la possibilità alla clientela di conoscere da vicino le auto in esposizione

venerdì, 19 ottobre 2018, 09:54

Se cercate un posto dove cenare a base di pesce fresco e a un prezzo economico, la ristopescheria "Il pesce che vorrei" ha un'offerta che fa per voi. A partire da questo weekend, il locale propone ogni venerdì e sabato per cena un menù degustazione a 20 euro.

mercoledì, 17 ottobre 2018, 15:24

La musica al servizio della solidarietà. In occasione della Giornata Missionaria Mondiale, domenica 21 ottobre, dalle ore 16, si terrà alla chiesa di San Vito la rassegna corale “Voci per Aleppo”, a favore dell’ospedale San Luigi ad Aleppo, dove opera la religiosa lucchese suor Arcangela Orsetti

martedì, 16 ottobre 2018, 16:17

Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha incontrato in questi giorni il presidente dell’ordine dei medici della provincia di Lucca, Umberto Quiriconi. Il colloquio si è tenuto in municipio: sul tavolo le questioni legate alla sanità della Versilia, alla valorizzazione e salvaguardia delle professionalità, e ai nuovi progetti di ambito comprensoriale