Elementari di Vorno, ritrovo classe 1982

sabato, 6 ottobre 2018, 10:12

Mercoledì 3 ottobre, a distanza di 32 anni da quando nel 1986 si sono salutati in quinta elementare, gli ex alunni sono riusciti a riunirsi per una cena in un luogo speciale. A fare da cornice alla serata, proprio la loro vecchia scuola elementare di Vorno (la cui struttura adesso è utilizzata da un ostello/ristorante).



E' stata un'occasione per ricordare tanti bei momenti trascorsi assieme in quegli anni, ripromettendosi di rivedersi presto. Un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti: Chiara, Vania, Serena, Rosabruna, Paola, Simone, Marco, Damiano, Stefano e Alessandro.