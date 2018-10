L'evento



Festa del bastardino: domenica la decima edizione sulle Mura

martedì, 2 ottobre 2018, 15:32

Tutto pronto per la decima edizione della Festa del Bastardino, curata come sempre dall'associazione di promozione sociale C.A.ni ex canile di Arliano e patrocinata dal comune di Lucca.

Una giornata dedicata agli amici a quattro zampe in programma domenica 7 ottobre sulle mura urbane al baluardo San Salvatore, dove si svolgerà la sfilata di soli cani meticci.

Dalle undici in poi si apriranno le iscrizioni alle varie categorie e, ai banchetti, si svolgerà la vendita dei biglietti della lotteria organizzata a favore dei gatti del rifugio di Pontetetto e dei cani in difficoltà.

La novità di questa edizione è la presenza degli educatori cinofili del centro Scampagnando che saranno presenti tra le 11.30 e le 13 per proporre ai partecipanti giochi e attività'adatte a tutti i cani e rispondere alle domande e curiosità: un'occasione imperdibile per divertire e imparare insieme ai nostri migliori amici pelosetti.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata alla domenica successiva 14 Ottobre.