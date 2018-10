L'evento



Giornata missionaria, a San Vito rassegna corale per l’ospedale San Luigi di Aleppo

mercoledì, 17 ottobre 2018, 15:24

La musica al servizio della solidarietà. In occasione della Giornata Missionaria Mondiale, domenica 21 ottobre, dalle ore 16, si terrà alla chiesa di San Vito la rassegna corale “Voci per Aleppo”, a favore dell’ospedale San Luigi ad Aleppo, dove opera la religiosa lucchese suor Arcangela Orsetti. L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata dall’ufficio missionario diocesano, dall’azione cattolica di Lucca, da Amani Nyayo onlus e dalla parrocchia di San Vito.

A esibirsi saranno tre noti e apprezzati cori lucchesi: il Canticum Novum Gospel Choir, il Freedom Singers Gospel Choir e il Coro Arcobaleno. Il Canticum Novum è nato nel 1991 da un gruppo di amici appassionati di musica e di canto. Inizialmente connotato sul canto liturgico, successivamente si è spostato sul repertorio dei brani spiritual e gospel delle chiese protestanti nordamericane. Ha quindi modificato il nome in Canticum Novum Gospel Choir. Dal 2017 è diretto da Marco Dal Pino, già facente parte del coro dai primi anni. Il coro sarà accompagnato da Giorgio Casini al piano e da Andrea Giampaoli alle percussioni. Freedom Singers Gospel Choir nasce a Lucca nel 2013, partecipa ai concerti in piazze, scuole, club privati e luoghi di culto. Di recente è diventato il coro gospel della scuola di musica Sinfonia di Lucca. Composto da 22 coristi, è diretto dalla soprano lirico Serena Suffredini e accompagnato dal pianista Tiziano Mangani. Il coro proporrà un mix fra le più famose canzoni gospel tradizionali e moderne, con qualche incursione nella canzone popolare e swing. Il Coro Arcobaleno è un'associazione musicale senza scopo di lucro ufficialmente costituita nel marzo del 1994 ma attiva già dal 1993. Attualmente è formato da circa 40 bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni e da numerosi giovani dai 16 anni in poi che, una volta usciti dal coro delle voci bianche, continuano a farne parte, dove viene richiesto, come gruppo coreografico, strumentale o collaborando in altre forme. Fin dalla sua fondazione è diretto da Cristina Torselli, che cura anche la regia di ogni spettacolo musical del coro.

L’evento sarà introdotto dalla lettura di una testimonianza di suor Arcangela, su quelle che sono le difficili condizioni di vita della popolazione di Aleppo. La religiosa opera presso l’ospedale gestito dalle suore di San Giuseppe dell'Apparizione, che non hanno mai smesso di spendersi a favore della popolazione locale, martoriata da una guerra feroce, che ormai va avanti da più di 7 anni. Dopo la fine dell’assedio, ad Aleppo la vita sta migliorando progressivamente, ma la situazione economica resta drammatica, e alla fine sono i più indifesi, soprattutto i bambini, che ne risentono maggiormente.