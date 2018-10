L'evento



Il comune di Lucca presenta "Come te" al Meeting Nazionale della Società Italiana Promozione Salute

martedì, 2 ottobre 2018, 14:14

Il gruppo "Come te", esperienza di impegno civico svolta a Lucca da un gruppo di associazioni e famiglie in collaborazione con l'amministrazione comunale, oggi (2 ottobre) ha portato la propria esperienza al meeting nazionale della Società Italiana Promozione Salute che si tiene a Milano, Palazzo Reale.

Al convegno sono state presentate diverse realtà di promozione della salute attive in Italia, in un clima di scambio di esperienze e di confronto. Il Comune di Lucca era rappresentato dall'assessora alle Politiche Sociali Lucia Del Chiaro, della responsabile della ufficio progettazione del Comune di Lucca Daniela Venturi e da due volontarie, Rossana Baralla e Patrizia Rindi. La delegazione ha spiegato le diverse attività del gruppo "Come te" che propone uno spazio di incontro per mamme, gite e laboratori.

"Una vecchia storiella racconta che se io lascio un soldo a una persona e questa dà un soldo a me, ognuno resta uguale a prima mentre se comunico un'idea a qualcuno e da questo ne ricevo un'altra, ognuno esce con due idee. Occasioni come questa – commenta l'assessora Del Chiaro – arricchiscono ognuno di noi, aggiungendo idee a idee. Sono particolarmente fiera di sostenere, insieme all'amministrazione, il progetto "Come te" perché rappresenta una ricchezza del nostro patrimonio sociale cittadino e aiuta coloro che sono alla ricerca un luogo in cui condividere le esperienze sul tema della disabilità".

Il gruppo, nato come esperienza di condivisione per famiglie con figli diversamente abili, continua a promuovere lo scambio di informazioni e la socializzazione ed è aperto a tutte le persone e alle associazioni interessate a conoscere l'attività e portare il proprio contributo. Il progetto si sviluppa nel Centro per le Famiglie a San Concordio.

Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail genitoricomete@gmail.com o visitare la sezione "Impegno Civico" nel sito internet del Comune di Lucca (www.comune.lucca.it).