Il sindaco Giorgio Del Ghingaro incontra il presidente dell’ordine dei medici di Lucca

Altri articoli in L'evento

lunedì, 15 ottobre 2018, 22:23

Un piccolo pezzo della storia musicale della nostra città. Ciulla, dopo due album all'attivo con i violacida (Maciste Dischi), torna a Lucca per suonarci qualche pezzo di quello che sarà il suo primo album di esordio

lunedì, 15 ottobre 2018, 15:15

Un suggestivo e intenso dialogo tra le arti sul tema di come sia cambiato, nel tempo, il modo di dire ti amo. Lo spettacolo vanta il marchio MIBAC 2018 anno europeo del patrimonio culturale

lunedì, 15 ottobre 2018, 13:30

L’azienda lucchese del fitness festeggia la sua 35^ stagione, un record assoluto di longevità e di successo nel settore del fitness & wellness in Italia

domenica, 14 ottobre 2018, 19:28

Sabato 13 ottobre, presso la sala polivalente di Nozzano Castello, si è svolta una sfilata di moda organizzata dalle attività commerciali paesane (Parrucchiera Sivia, La bottega di Ilaria e Estetica mani di fata)

giovedì, 11 ottobre 2018, 19:24

Agli incontri gli studenti appena rientrati in Italia e i volontari dell'Associazione Intercultura. Racconteranno le loro esperienze e forniranno le informazioni per partire per un anno scolastico. Tra le centinaia di borse disponibili, anche quelle offerte da Giunti Psychometrics

martedì, 9 ottobre 2018, 17:08

Alla popolarissima trasmissione Rai 'La prova del cuoco' di Elisa Isoardi ancora una volta in scena lo chef artista Claudio Menconi con le sue sculture vegetali