Joe Natta, cantante della tradizione

martedì, 2 ottobre 2018, 13:58

L’estro del cantautore lucchese Joe Natta, che sta portando in musica non solo le tradizioni dell’intera provincia di Lucca, ma anche di personaggi noti siano essi umani che animali, sembra proprio un filone inesauribile. Ecco che oggi, Joe, si presenta con alcune novità che iniziano con la pubblicazione di una nuova canzone dedicata appunto ad un protagonista a quattro zampe, l’amico dell’uomo, il cane.

<<Dopo la canzone di Ettore, il gatto dei pescatori di Viareggio, - spiega Joe Natta - ho scritto e pubblicato, proprio nei giorni scorsi, la canzone dedicata a Pippo, il cane che ha vissuto per circa 20 anni sul belvedere di Torre del Lago e al quale hanno dedicato anche una statua. Questa canzone va ad affiancarsi al progetto benefico del gemellaggio “Ettore/Pippo” che verrà realizzato a fine ottobre grazie a Paola Serni, la presidente dell’associazione “Amici di Ettore” in collaborazione con l’Asav (Associazione Salvezza Animali Versilia). Domenica 28 ottobre ci sarà una festa che partirà dalla statua di Ettore a Viareggio, sul molo, e finirà a Torre del Lago davanti alla statua di Pippo. Io, durante la giornata, con il gruppo “Le Leggende Lucchesi”, eseguiremo le due canzoni dedicate a Ettore e Pippo. Il tema della giornata sarà la solidarietà e la beneficenza verso i gatti e i cani abbandonati. Si potranno acquistare gadgets e i libri della storia di Pippo ed Ettore, tutto il ricavato andrà all’Asav e ad altre associazioni che si occupano di animali. La mia canzone si intitola: “Pippo, il cane di Torre del Lago” e si può ascoltare gratuitamente tramite Youtube>>.

Intanto Joe Natta fa presente che il suo progetto parallelo sulle “Leggende Lucchesi” va avanti e che ha quasi ultimato il prossimo album: “Leggende Lucchesi Vol. 6” che dovrebbe uscire verso gennaio/febbraio 2019 e dove si troveranno tante altre nuove canzoni dedicate alle più belle leggende di Lucca, Garfagnana e Versilia.

Inoltre tra i fatti nuovi segnala anche che il gruppo musicale “Joe Natta e le Leggende Lucchesi”, questa estate, ha suonato come ospite a Parma al locale festival molto importante davanti al grande maestro Fio Zanotti. E ancora la canzone “Orcino, il bandito di Altopascio” tratta da “Leggende Lucchesi, Vol. 4” è stata recensita dal Corriere della Sera, per il quale Ylis, la violinista del gruppo, ha realizzato una serie di ritratti a carboncino di briganti del passato, per una serie di articoli che sono andati in stampa nel mese di agosto, proprio sul noto quotidiano nazionale.

<<L’altro mio progetto – conclude Joe Natta – quello dedicato alla riscoperta dei grandi poeti di ieri e di oggi in musica sta procedendo a gonfie vele. Ogni tre giorni faccio uscire una canzone tratta da una poesia che mi ha colpito particolarmente. Sulla nuova pagina ufficiale del progetto musicaepoesia.eu ho già pubblicato canzoni tratte da poesie di: Guido Gozzano, Giuseppe Ungaretti, Alda Merini, Pier Paolo Pasolini, Cesare Pavese, Gugliemo Petroni, Giosuè Carducci, Primo Levi, Maria Luisa Spaziani, Sergio Corazzini, Gabriele D’Annunzio e tanti altri. Alcune di queste poesie/canzoni contro la guerra sono state pubblicate sullo storico portale musicale “Canzoni contro la guerra”. Il progetto in sé invece è stato recensito da alcuni siti letterari di notevole importanza e dalla casa editrice NPSedizioni di Camaiore. L’ultimo mio lavoro è quello dedicato alla festa di Halloween. Il 21 settembre è uscito il mio terzo concept album dedicato alla suddetta festa “Songs for Halloween Vol. 3” che sta già venendo passato da una importante radio di Sidney, Australia “Halloween listening party radio”. I tre album, usciti dal 2015 a oggi, sono in programmazione ormai da oltre tre anni sulla principale radio internazionale dedicata alle canzoni di Halloween, halloweenradio.net – Il videoclip singolo che anticipava l’uscita dell’album, “Scream”, è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’americana Kenzy Wentz che gestisce un importante parco a tema Halloween chiamato “Deads End”>>.

Il progetto “Songs for Halloween” e tutte le canzoni del progetto “Leggende Lucchesi” si possono ascoltare gratuitamente su Spotify.