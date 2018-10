Lucca nuovamente protagonista di "Sereno Variabile"

Altri articoli in L'evento

lunedì, 8 ottobre 2018, 16:44

Si è costituito a Lucca, da oltre un anno, un gruppo di lavoro, per cercare di ricostruire una memoria storica per i 50 anni del 1968. Da stasera e fino al 19 ottobre, un ventaglio di proposte per scoprire oppure riscoprire questo momento storico a Lucca e cosa ha significato...

lunedì, 8 ottobre 2018, 12:14

Sabato 13 ottobre, alle 17, in sala Ferri a Palazzo Strozzi, si terrà l'evento "Cesare Garboli: 90 anni dalla nascita" con interventi di Giorgio Amitrano e Emanuele Trevi, letture di Carlo Cecchi e Toni Servillo, e la partecipazione di Rosetta Loy. Presiede Alba Donati

domenica, 7 ottobre 2018, 17:37

Quarto inizio per il lum, storico, diverso dai precedenti e quindi nuovo, ma in realtà antico per la città di Lucca, dato che stiamo parlando del Circolo Arci di Sant'Alessio (già attivo dal secondo dopoguerra)

domenica, 7 ottobre 2018, 13:51

Piero Pacini ha voluto festeggiare il suo cinquantesimo compleanno con una cena al ristorante all'Olivo di piazza San Quirico circondato da una robusta pattuglia di giornalisti e da altri amici

sabato, 6 ottobre 2018, 10:12

Mercoledì 3 ottobre, a distanza di 32 anni da quando nel 1986 si sono salutati in quinta elementare, gli ex alunni sono riusciti a riunirsi per una cena in un luogo speciale. A fare da cornice alla serata, proprio la loro vecchia scuola elementare di Vorno (la cui struttura adesso...

venerdì, 5 ottobre 2018, 18:49

Girotondo, SkyLab e Weiji sono i team vincitori della V^ edizione di CreaTech, la maratona di creatività che si è svolta all’interno di LuBeC2018, in cui i dieci team selezionati in tutta Italia hanno dovuto sviluppare, in 24 ore, applicazioni software tra cultura e gastronomia