L'evento



Memo’s Boutique events sceglie Lucca per aprire la sua sede

martedì, 30 ottobre 2018, 13:22

Gli organizzatori di eventi internazionali Memo’s Boutique aprono uno showroom nel centro storico di Lucca, mentre celebrano il successo del gala annuale organizzato per la fondazione Kennedy a Montecarlo.

L’evento cucito su misura per te. È questo il motto del team Memo’s, capeggiato da Mara Mentasti, reduce dall’organizzazione del Gala per i 50 anni della campagna presidenziale di Robert F. Kennedy, svoltosi a Montecarlo (Principato di Monaco) il 25 ottobre.

Al Gala Dinner, erano presente Kerry Kennedy, il Principe Alberto di Monaco, il fotografo Harry Benson e numerose personalità internazionali.

Durante l'evento sono stati assegnati i tre Premi RFK European 50th Anniversary Award realizzati dallo scultore molto noto a Pietrasanta ANDREA ROGGI: a S.A.S. il Principe ALBERTO II di MONACO, per il suo impegno per un ambiente eco-sostenibile, in particolare per la salvaguardia degli oceani; a ALESSANDRO BENETTON per aver posto lo sviluppo sostenibile al centro della sua strategia di 21 investimenti; a HARRY BENSON per la sua carriera dedicata al racconto delle violazioni dei diritti umani nonché della figura di Robert F. Kennedy, fino alla fine della sua vita. A Yoani Maria Sanchez Cordero, la blogger cubana che ha ricevuto numerosi premi internazionali per il suo impegno nell’informare della critica situazione del suo Paese sotto l’attuale governo, è stato conferito il premio The Robert F. Kennedy Journalism Award.

CHRISTIE'S ha battuto all'asta 25 lotti di cui la maggior parte costituiti da opere d'arte di Maestri di fama internazionale come MIMMO PALADINO, MARCO NEREO ROTELLI, RENATO MISSAGLIA, ANDREA ROGGI, REMO SALVADORI, PAUL GERBEN e una foto inedita di Robert F. Kennedy con la figlia Kerry scattata da HARRY BENSON.

Ben rappresentata quindi la quota lucchese che ha partecipato all’organizzazione di questo importante evento internazionale, il cui successo servirà a testimoniare la professionalità e la passione di Memo’s Boutique Events che ha scelto il centro storico di Lucca per aprire la sua sede.

“Quelli che oggi sono i nostri uffici prima erano una fabbrica di carrozze - spiega Mara Mentasti, organizzatrice di eventi specializzata in matrimoni, party privati, eventi aziendali e gala di raccolta fondi - Lucca ha una collocazione geografica perfetta, da qui si possono raggiungere moltissime grandi città, centri focali per lo sviluppo di un’attività come la nostra. Oggi più che mai questa città, si sta affermando come scenografia perfetta per eventi di ogni genere e le location presenti in territorio toscano in generale, e lucchese in particolare, sono sempre più ambite dai clienti stranieri con i quali siamo soliti lavorare”.

“Spazio delle carrozze” è così che Memo’s ha chiamato la nuova sede che ospita oltre agli uffici, uno spazio di 200 mq adibito a showroom e location per eventi.

L’azienda ha infatti completamente ristrutturato un vecchio immobile del centro storico (in Via di mezzo 15) con l’intenzione di proporre alla città un luogo perfetto per i grandi eventi di cui Lucca, negli ultimi, ha dimostrato essere un perfetto teatro.