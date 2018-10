L'evento



Patrizio e Mariella sposi il 7 ottobre: gli auguri della Gazzetta

giovedì, 4 ottobre 2018, 19:11

Mariella Bonacci si sposa con Patrizio Barnelli il 7 ottobre al comune di Altopascio. Saranno uniti in matrimonio da Ledo Gori, capo di gabinetto del presidente della regione Toscana. Parenti e amici festeggeranno gli sposi nella bellissima atmosfera della Casa Colonica Pallini a Montecarlo.

La Gazzetta di Lucca non può non scendere in pista e fare un milione di auguri alla collega Mariella Bonacci che, per un breve periodo, ha collaborato col giornale e si occupa di politica e non solo da molti anni su diverse reti televisive. Suo marito lavora nel settore degli autotrasporti.

Mariella Bonacci è, oltre che una collega, anche una bella persona che ha sempre dato particolare importanza ai rapporti umani. Sincera, onesta, militante appassionata per le idee in cui crede, sa anche essere ottima intervistatrice e giornalista televisiva accattivante.