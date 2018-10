Piero Pacini compie 50 anni

Altri articoli in L'evento

martedì, 2 ottobre 2018, 15:32

Tutto pronto per la decima edizione della Festa del Bastardino, curata come sempre dall'associazione di promozione sociale C.A.ni ex canile di Arliano e patrocinata dal comune di Lucca

martedì, 2 ottobre 2018, 14:14

Il gruppo "Come te", esperienza di impegno civico svolta a Lucca da un gruppo di associazioni e famiglie in collaborazione con l'amministrazione comunale, oggi (2 ottobre) ha portato la propria esperienza al meeting nazionale della Società Italiana Promozione Salute che si tiene a Milano, Palazzo Reale

martedì, 2 ottobre 2018, 13:58

L’estro del cantautore lucchese Joe Natta, che sta portando in musica non solo le tradizioni dell’intera provincia di Lucca, ma anche di personaggi noti siano essi umani che animali, sembra proprio un filone inesauribile

lunedì, 1 ottobre 2018, 14:39

L’iniziativa prevede il coinvolgimento di oltre 1.000 volontari e la collaborazione di 300 tra enti pubblici e istituzioni scolastiche per la realizzazione di un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale

domenica, 30 settembre 2018, 21:25

Nonostante lo stop all’utilizzo di piazza San Michele ricevuto dalla Soprintendenza a due giorni dall’evento, il 2° Palio delle Contrade San Paolino ha preso il via questo pomeriggio nel centro storico

venerdì, 28 settembre 2018, 17:43

La riforma del “terzo settore” (espressione riferita ad enti che operano in settori non riconducibili né al mercato né allo Stato), entrata in vigore lo scorso anno, ha introdotto l’obbligo della valutazione e della rendicontazione del valore generato dalle attività svolte