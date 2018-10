L'evento



Pinelli raddoppia: apertura a Lunata il 7 novembre

martedì, 23 ottobre 2018, 19:30

Una nuova e buona notizia per il commercio lucchese. Una delle pasticcerie storiche della città, Pinelli, con il suo mitico negozio in via Beccheria, ha deciso di raddoppiare e di aprire un nuovo punto vendita in via Pesciatina 146 a Lunata. L'inaugurazione è fissata per il 7 novembre.

Perché Ademaro Cordoni, affiancato da moglie e figlia, ha scelto di aprire una nuova pasticceria fuori dal centro storico?

Per un semplice motivo: i nostri clienti ci sollecitavano da tempo ad aprire fuori dal centro storico proprio per la difficoltà di raggiungere la pasticceria storica che abbiamo in via Beccheria. Così ci siamo guardati in faccia e visto che abbiamo anche una figlia giovane e con voglia e capacità di gestire un locale, abbiamo pensato di aprire un nuovo negozio".

"Si tratta di una pasticceria con bar e a due piani - aggiunge Helen Cordoni - Al piano superiore abbiamo una sala per piccoli eventi come, ad esempio, compleanni, riunioni di lavoro e altre manifestazioni. Al piano terra un laboratorio, il bar pasticceria e un parcheggio per le auto. E' una decisione impegnativa, ma che abbiamo voluto fare per andare incontro alle tante richieste dei nostri clienti".