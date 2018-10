L'evento



Porte aperte alla Nannini Auto per la nuova Vitara

martedì, 23 ottobre 2018, 18:29

Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti delle quattro ruote: la concessionaria Nannini Auto, da vent'anni monomandataria del marchio Suzuki a Lucca, sabato 27 e domenica 28 ottobre, organizzerà un porte aperte per dare la possibilità alla clientela di conoscere da vicino le auto in esposizione. Tale evento si svolgerà presso la sede di via Sottomonte 281 a Guamo.

Star incontrastata del fine settimana sarà la nuova versione di una delle auto di maggiore successo di sempre in casa Suzuki, la Vitara, con nuovi motori di cilindrata 1000 e 1400 turbo, disponibile sia a 2 che a 4 ruote motrici.

“Chi verrà a trovarci nella nostra sede – spiega la titolare, Alessia Nannini –, oltre ad ammirare l'ultimo restiling della Vitara, potrà svolgere dei test drive gratuiti e chiedere dei preventivi su tutte le auto della gamma Suzuki. Gli appassionati della casa automobilistica giapponese, inoltre, potranno scoprire il nuovo modello del mitico Jimny, prodotto ininterrottamente senza modifiche dal 1998 e che abbiamo già presentato a fine settembre”.

Ma le sorprese non finiscono qui. Nannini Auto, difatti si è dotata di una vasta scelta di vetture ibride, che sicuramente rappresentano il futuro dell'automobilismo. Sarà possibile provare il modello ibrido della Swift, della Ignis e della Baleno.

La concessionaria resterà aperta al pubblico sabato, per tutta la giornata, e domenica, dalle 15.30 alle 19.30. La professionalità e l'esperienza della famiglia Nannini, da decenni esponente di punta del settore, dunque, sarà al vostro servizio per aiutarvi a scoprire la vettura più adatta alle vostre esigenze.