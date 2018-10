L'evento



Quelli che restano

sabato, 27 ottobre 2018, 11:28

di eliseo biancalana

Emigrare o non emigrare? Tentare la fortuna all'estero, o restare, malgrado tutto, in Italia? È una domanda che per un "giovane" (categoria che nel Bel Paese sembra oramai abbracciare una fascia d'età piuttosto ampia) è quasi naturale porsi dopo aver visto "Italia addio, non tornerò", docufilm della giornalista Barbara Pavarotti, che è stato presentato in anteprima a Palazzo Ducale.

"I nostri giovani, gli emigranti degli anni 2000" è il sottotitolo del documentario, che è accompagnato dalla colonna sonora originale di Massimo Priverio ed è stato montato utilizzando delle immagini di repertorio messe a disposizioni da Mediaset (Barbara Pavarotti ha lavorato al Tg5). È basato su 30 interviste a "giovani" (alcuni sono in verità già all'estero da qualche decennio) espatriati in alcune parti del mondo, e in particolare in Australia, Stati Uniti, Germania, Estonia, Spagna, Gran Bretagna (quindi Unione Europea, Nord America, Oceania: l'Occidente ricco, per semplificare).

Nel film, le dichiarazioni degli intervistati si alternano alle considerazioni di Pietro Luigi Biagioni (direttore della Fondazione Paolo Cresci) che inquadra le singole testimonianze in un contesto più ampio. Ne viene fuori uno spaccato di quegli italiani che hanno scelto di abbandonare il Bel Paese (sono stati 285mila solo nel 2017), o perlomeno quelli di loro che ce l'hanno fatta, dato che gli intervistati sembrano quasi tutti aver raggiunto i loro obiettivi professionali, ma loro stessi ammettono che all'estero il successo non è per nulla da dare per scontato, e "o si nuota o si affonda". Comunque nessuno degli interpellati prende in considerazione l'idea di tornare in Italia, visto come un paese privo di meritocrazia che non consente ai giovani di dimostrare le loro capacità.

I ventenni e i trentenni (come lo scrivente) che guarderanno il docufilm non potranno che convenire con molte delle osservazioni fatte dagli intervistati. La lentezza dei percorsi di carriera in Italia, la scarsa meritocrazia, la mancanza di sbocchi per certi profili professionali, il peso delle raccomandazioni, la poca propensione a dare spazio ai giovani sono mali concreti di questa Italia, che in diversi hanno avuto modo di sentire sulla propria pelle, nella loro attività di ricerca di lavoro. Comprensibile che molti a un certo punto decidano di tentare la sorte altrove. È del resto abbastanza comune al giorno d'oggi conoscere qualcuno (magari un ex compagno di scuola) che ha preso le valigie, ed è riuscito a realizzare la sua carriera altrove (anche se c'è pure quello che è partito ed è poi tornato senza aver concluso un granché, almeno in termini professionali). Addirittura è diventato tanto comune il suggerimento di "andare all'estero" che a volte viene il dubbio che sia quasi un modo per allontanare un problema che in fondo pochi sembrano davvero voler affrontare. Perché in fondo il problema non è chi va, ma cosa facciamo noi che restiamo.



Foto di Cinzia Guidetti