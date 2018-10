L'evento



Seconda serata Live Lum al circolo Arci Sant'Alessio

lunedì, 15 ottobre 2018, 22:23

Un piccolo pezzo della storia musicale della nostra città. Ciulla, dopo due album all'attivo con i violacida (Maciste Dischi), torna a Lucca per suonarci qualche pezzo di quello che sarà il suo primo album di esordio. dalle 22///

BIO:

CIULLA nasce nel 2017.

Dal 2010 al 2017 fa parte dei VIOLACIDA, band con cui incide i due dischi "Storie Mancate" (Rock Contest Records/Infecta Suoni & Affini, 2013) e "La Migliore Età" (Maciste Dischi, 2016).

Entrambi gli album vedono la produzione artistica di Manu Fusaroli (Zen Circus, Luci della Centrale Elettrica, No Braino, Nada ecc.).

Dal 2017 inizia a scrivere canzoni per se stesso e, dopo vent'anni divisi tra Pisa, Lucca e Bologna, si trasferisce in una casa sul mare vicino Livorno per vivere, finalmente, un momento di momentanea stabilità.

Al momento sta lavorando a quello che sarà il suo primo disco da solista. La produzione artistica stavolta è affidata a Fabio Grande (Maria Antonietta, Colombre, I Quartieri) e l'uscita è prevista per il 2019.