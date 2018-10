Talent crea bellezza, scelti i vincitori che andranno alla selezione regionale

Altri articoli in L'evento

giovedì, 25 ottobre 2018, 14:33

L'incasso dello spettacolo sarà destinato per metà alla Lions Club International Foundatione per l'altra metà all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, nell'ambito di una raccolta fondi per l'acquisto di un calorimetro per la diagnosi del diabete infantile di tipo 1

mercoledì, 24 ottobre 2018, 17:42

La Camera Penale di Lucca, con il proprio Direttivo i cui componenti sono stati eletti la settimana scorsa, si è recata a Sorrento al XVII Congresso Nazionale dell'Unione delle Camere Penali Italiane

martedì, 23 ottobre 2018, 19:30

Ademaro Cordoni aprirà un nuovo bar-pasticceria a Lunata in via Pesciatina 146. L'inaugurazione prevista per il 7 novembre. Helen Cordoni: "Un regalo ai nostri clienti"

martedì, 23 ottobre 2018, 18:29

Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti delle quattro ruote: la concessionaria Nannini Auto, da vent'anni monomandataria del marchio Suzuki a Lucca, sabato 27 e domenica 28 ottobre, organizzerà un porte aperte per dare la possibilità alla clientela di conoscere da vicino le auto in esposizione

venerdì, 19 ottobre 2018, 09:54

Se cercate un posto dove cenare a base di pesce fresco e a un prezzo economico, la ristopescheria "Il pesce che vorrei" ha un'offerta che fa per voi. A partire da questo weekend, il locale propone ogni venerdì e sabato per cena un menù degustazione a 20 euro.

mercoledì, 17 ottobre 2018, 15:24

La musica al servizio della solidarietà. In occasione della Giornata Missionaria Mondiale, domenica 21 ottobre, dalle ore 16, si terrà alla chiesa di San Vito la rassegna corale “Voci per Aleppo”, a favore dell’ospedale San Luigi ad Aleppo, dove opera la religiosa lucchese suor Arcangela Orsetti