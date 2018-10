L'evento



Una grande festa per i 35 anni della Ego

lunedì, 15 ottobre 2018, 13:30

“Rendere felici è la più gran fortuna”, diceva il poeta tedesco Theodor Fontane, e per Ego Wellness Resort è una grandissima verità. In questo ottobre l’azienda lucchese del fitness festeggia la sua 35^ stagione, un record assoluto di longevità e di successo nel settore del fitness & wellness in Italia e sono davvero in tantissimi a chiedere quale possa essere il segreto di questa bellissima avventura.

“Non ho nessun dubbio sul fatto che sia proprio la passione per ciò che facciamo”, afferma Renato Malfatti, titolare dell’azienda a capo di tutto il team, “la passione di far star bene i nostri clienti, la passione di aiutarli in un loro intimo percorso di benessere, la passione di sostenerli nell’accogliere e coltivare uno stile di vita sano, attivo, positivo, la vera base della nostra affermazione. La passione è tutto ciò che ci spinge a migliorare continuamente per andare sempre più incontro alla nostra clientela, che nel tempo è cresciuta e certamente molto evoluta, ma che fondamentalmente sempre ricerca, desidera e sceglie la qualità, la serietà, la professionalità. Conquistarsi e rispettare la fiducia della nostra clientela è ciò che ci anima ogni giorno sin dal lontano ottobre 1983.”

Sabato scorso è stato condiviso con i numerosi presenti un gioioso brindisi: clienti, amici, team del presente e del passato, partners, fornitori e chiunque abbia voluto passare a fare un saluto. Il buffet, a cura di chef Gianluca Pardini della Italian Cuisine, è stato arricchito dai gustosi finger food del nuovo ristorante e progetto d’arte “Colori&Sapori”, i vini e l’olio de “La strada dell’olio e del vino”, con lo champagne Particolare della Tenuta del Buonamico. Una sontuosa composizione di cioccolato de “Le Bontà” troneggiava al centro della Sala Artis e per finire il caffè di Caffè Bonito.

Un viaggio all’interno di tutti gli ambienti, che per l’occasione mettevano in mostra gli scatti fotografici di questi 35 anni, visibili anche in un mini documentario che è andato in programmazione per tutta la serata nell’ambiente lounge della Sala Uno.

“Pur orgogliosi di tutto il nostro percorso”, aggiunge Malfatti, “non vogliamo certo guardarci indietro più di tanto, la nostra meravigliosa avventura Fitness/Wellness insieme alla nostra città continua….. La stagione 2018-2019 è appena iniziata e si sta prospettando anch’essa incredibilmente interessante. Un Team ancor più preparato e motivato che mai, tante novità, tante innovazioni, tanti miglioramenti, tutti per soddisfare ancor di più i nostri clienti. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito www.egowellness.it “.

Due “storiche” testimonianze. Mauro Bigongiari e Maria Luisa Beconcini: clienti Ego esattamente da 35 anni

“Nel mezzo del cammin di nostra vita…” recita l’inizio della Divina Commedia e gli studiosi valutano che l’età del poeta che scrive (Dante Alighieri) faccia riferimento proprio ai 35 anni. Trentacinque anni per un viaggio “divino” (con brindisi compreso, il 13 ottobre), quello ricco di alternative e opportunità di migliorare il proprio stile di vita: amare se stessi e stare bene, in salute e in forma.

La Nuova Stagione Ego, forte e orgogliosa con i suoi 35 anni di esperienza, inizia con l’ambizione di voler continuare ad essere un serbatoio di energia preziosa. Trentacinque anni… e sono ancora molti i nostri clienti da allora, le persone che ci frequentano e i collaboratori, al di là di ogni tipo di sviluppo Ed evoluzione. Mauro Bigongiari e Maria Luisa Beconcini sono due di loro:

“Da 35 anni Lucca si muove con noi”…e anche voi! In cosa si contraddistingue Ego secondo vostro punto di vista?

MARIALUISA: Ho sempre apprezzato la grande professionalità e la volontà di non “adagiarsi” mai

MAURO: Direi che è sempre stata in testa alla corsa… Sempre all’avanguardia, sul territorio e non solo. Ha saputo riconoscere e introdurre prima di altri correnti e tendenze del fitness, a volte anticipandole. Sia le pratiche dell’attività fisica che gli orientamenti della cultura dello “star bene”. Sembra sia qualcosa di scontato, ma 35 anni fa ( e anche oggi per certi versi) per molti è ancora materia sconosciuta…. Quindi Ego si contraddistingue per attenzione e capacità di rimanere avanti …in tutto!

Quali sono le caratteristiche che nel tempo avete viso cambiare e migliorare?

MARIA LUISA: Nell’offerta molto varia ed adatta a tutte le età ed esigenze; nella qualità dei servizi e delle attrezzature; l’ambiente favorevole ai rapporti amichevoli.

MAURO: Il Malfatti da giovane (sorride). Nel senso che adesso è meno giovane ma è sempre uguale: pignolo, puntiglioso, preciso, visionario, geniale… Caratteristiche che gli hanno fatto prima immaginare e poi costruire un mondo che è migliorato progressivamente , anno dopo anno…

In 35 anni anni, oggi, cosa significa per voi “stare bene” e cosa vi piace maggiormente del mondo Ego?

MARIA LUISA: Il significato di “stare bene” cambia con l’età; io posso dire di averne sperimentato tutti gli aspetti ed Ego mi ha seguita passo passo.

MAURO: Per me è diventata un’espansione di casa. Va oltre la logica della palestra, perché ci trovi tutto. In questo periodo ti dico che il pilates è l’attività che maggiormente mi aiuta ad avere sensazione di benessere e a sentirmi a mio agio sempre. In 35 anni ho imparato ad ascoltare con attenzione come mi sento e ad assecondare le esigenze…