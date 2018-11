A Lucca il giorno della pneumologia

Altri articoli in L'evento

giovedì, 8 novembre 2018, 11:01

Un progetto pensato da anni, quello di raddoppiare l’attività della pasticceria Pinelli fuori porta, accompagnato da tanta voglia, e capacità, di innovarsi mantenendo intatti gusto e tradizione. Questo è quello che contraddistingue il marchio pasticcere storico di via Beccheria che, con l’inaugurazione di questo pomeriggio, approda anche fuori dal centro...

lunedì, 5 novembre 2018, 14:43

Oggi si festeggia ufficialmente il terzo compleanno dell’attività “Giochiamo in sala operatoria” portata avanti dal personale infermieristico del blocco operatorio dell’ospedale “San Luca” di Lucca per ridurre l’ansia preoperatoria nei bambini e nei loro genitori

giovedì, 1 novembre 2018, 12:13

Doppia iniziativa della Cremeria Opera in occasione del ponte di Ognissanti. Fino al 4 novembre i clienti della gelateria di Mirko Tognetti potranno partecipare al contest fotografico "Opera Scary Selfie": in palio c'è un premio in gelato! Inoltre, per festeggiare Halloween, oggi chi comprerà una torta o un chilo di...

martedì, 30 ottobre 2018, 13:22

Gli organizzatori di eventi internazionali Memo’s Boutique aprono uno showroom nel centro storico di Lucca, mentre celebrano il successo del gala annuale organizzato per la fondazione Kennedy a Montecarlo

sabato, 27 ottobre 2018, 11:28

Emigrare o non emigrare? Tentare la fortuna all'estero, o restare, malgrado tutto, in Italia? È una domanda che per un "giovane" è quasi naturale porsi dopo aver visto "Italia addio, non tornerò", docufilm della giornalista Barbara Pavarotti, che è stato presentato in anteprima a Palazzo Ducale

venerdì, 26 ottobre 2018, 13:26

Sono stati decisi i tre finalisti che rappresenteranno Lucca nella selezione regionale del concorso “Talent crea bellezza”, promosso dalla Cna Acconciature e Estetica. Ogni squadra doveva presentare un lavoro su una modella ispirandosi ad un personaggio cinematografico di qualsiasi genere, epoca e stile