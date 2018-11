L'evento



Alla Cremeria Opera è già un dolce Natale

domenica, 18 novembre 2018, 12:24

di gabriele muratori

È un successo già peraltro annunciato, quello della Cremeria Opera di viale Luporini, che ieri pomeriggio ha inaugurato la nuova tensostruttura esterna in grado di ospitare ulteriori clienti per il periodo invernale. "Con l'occasione, abbiamo anche tagliato il nastro per le prossime festività natalizie" - riferisce il titolare Mirko Tognetti - "Inserendo in vetrina le nostre specialità per quanto riguarda i panettoni artigianali".



Un'inaugurazione in grande stile, quella di ieri, che ha allietato i tanti clienti accorsi per degustare l'assaggio delle sei prelibatezze offerte per l'occasione. Sulle orme dell'esperimento messo in atto per il Natale 2017, ecco la definizione dell'anno in corso che presenta un serie di dolci molto interessanti. Dal gusto "classico" al gusto "strano", sono le novità per la stagione invernale alle porte, per i quali, raccomanda Tognetti, si consiglia di servirli in tavola a temperatura 25-28°. Si comincia dal Panettone "Milano", ovviamente rappresentante principale dello stile classico per poi passare al panettone "Orzo", già identificato in stile originale. Molto aromatico è poi quello "Limone e Rosmarino", corposo e saporito. Immancabile il dolce con "Perle di cioccolato fondente, che già dal nome traspare tutta la sua fragranza e squisitezza. Molto buono anche il "Corcoma con miele e pinoli", già più appartenente all'originalità. Per finire, il "Pandorato" torna al gusto classico, essendo privo di canditi per chi vuole assaporare solo la prelibatezza dell'impasto liscio. Questi sei nuovi panettoni natalizi, già in vendita dalla prossima settimana presso la Cremeria Opera, saranno quindi tra ieri e oggi, offerti in assaggio alla clientela, che potrà quindi assaporare i nuovi gusti con un buon prosecco.



Sono già in atto le prenotazioni su richiesta, soggette poi allo sconto del 20% in promozione per le prossime settimane. La Cremeria Opera è aperta tutta la settimana, pranzo ore 12-15, merenda pomeridiana e aperitivo, sabato e domenica fino a mezzanotte, e potrà, d'ora in avanti, ospitare il doppio dei clienti grazie alla nuova tensostruttura appena inaugurata. Grandi altri progetti sono comunque in elaborazione da parte dello staff della cremeria, tra cui un nuovo dolce allo zenzero da associare alla prossima festa del sigaro che si terrà in piazza San Michele.