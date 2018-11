Alla Lucar un week-end per provare la nuova BMW X5

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 21 novembre 2018, 15:45

Si svolgerà sabato 24 novembre dalle ore 10 nella cappella Guinigi del Complesso di San Francesco a Lucca una giornata commemorativa in occasione del 90esimo anniversario dalla trasvolata Italia – Brasile e morte dell'insigne aviatore lucchese Carlo Del Prete

mercoledì, 21 novembre 2018, 15:40

La cerimonia si è svolta ieri, 20 novembre, durante la seduta del Consiglio comunale a Palazzo Santini e vi hanno preso parte 17 giovani o bambini sotto i 17 anni di età di origine marocchina, romena, cingalese, ucraina, nigeriana, georgiana, statunitense, bulgara, albanese e brasiliana

mercoledì, 21 novembre 2018, 14:28

"Per fare una Città ci vogliono gli alberi". E' la frase scelta dall'amministrazione comunale di Lucca, per la cerimonia dell'avvio della ripiantumazione degli alberi in viale Luporini, a due passi delle Mura: nell'area in cui è in corso l'importante opera di riqualificazione, connessa alla realizzazione della nuova rotatoria che tra...

martedì, 20 novembre 2018, 16:13

Ogni informazione utile sulla pagina Facebook Associazione degli amici della Certosa di Pisa a Calci, cell. 335 585 4401

martedì, 20 novembre 2018, 15:51

Incontri, concerti, conferenze dedicate agli studenti e il Ponte di Rivangaio monocolore arancio per rendere ancora più visibile il messaggio contenuti nel programma della giornata del Fiocco Bianco del 25 novembre, appuntamento nazionale istituito per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta alla violenza nei confronti delle donne

martedì, 20 novembre 2018, 14:17

Quelli che allora erano studenti che hanno frequentato la classe terza G presso la scuola media Lorenzo Nottolini di Lammari nel 1978, si sono ritrovati da adulti e praticamente dopo ben 40 anni esatti assieme ai loro professori, festeggiando l’evento con una cena che si è tenuta venerdì scorso 16...