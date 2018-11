L'evento



Campagna Fiocco Bianco: le iniziative per contrastare la violenza sulle donne

martedì, 20 novembre 2018, 15:51

di barbara ghiselli

“Sarà una settimana ricca di appuntamenti quella dedicata alla campagna del Fiocco Bianco che vede nella giornata del 25 novembre il momento culmine con la giornata mondiale per il contrasto alla violenza di genere”. Queste le parole di Ilaria Vietina, assessore alle politiche di genere del comune di Lucca, alla conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a palazzo Orsetti e dove sono stati illustrati i molteplici eventi realizzati da numerosi enti e associazioni per affrontare un tema tanto delicato quanto attuale come quello della violenza sulle donne.

Come sottolineato da Silvia Mammini e Daniela Caselli dell'associazione Luna onlus, giovedì 22 novembre alle 17.30 a villa Bottini si terrà la presentazione del libro “Possiamo tenerlo con noi?” di Maria Grazia Anatra che tratta il tema della violenza domestica vista dalla parte dei bambini e delle bambine, silenziosi testimoni di soprusi e maltrattamenti. Il testo, patrocinato da soggetti istituzionali e non, nato dall'incontro tra l'autrice e l'associazione Luna che gestisce il Centro antiviolenza della città, parte da Lucca e si presta a essere utilizzato come strumento di lavoro e di riflessione sia all'interno di altri Cav e sia all'interno di gruppi – classe.

“Il 25 novembre, altro appuntamento da ricordare – ha fatto presente Silvana Sechi dell'associazione 'Città delle donne' – è l'esposizione di fotografie e video, dalle 10.30 alle 12.30 nei locali di LuccaLibri, della performance 'Non ci provar', del pittore italo – argentino Salvator Gaudenti”.

Enrica Picchi del centro “Il Bucaneve” ha ricordato che “l'amore non alza le mani ma ti prende per mano” e, a questo proposito, ha annunciato l'inaugurazione, sempre domenica 25, alle ore 15 della “panchina rossa” al centro di cittadinanza di cui fa parte a Santa Maria a Colle.

Rossana Sebastiani, in rappresentanza della provincia di Lucca ha ricordato l'appuntamento di domenica alle 17 presso la Sala Tobino di palazzo Ducale dal titolo “Mai in silenzio – La musica contro la violenza di genere”, un concerto-evento in cui saranno eseguiti alcuni brani selezionati nel concorso “Mai in Silenzio” organizzato da Controradio S.r.L. Firenze. L’iniziativa è promossa dalla Provincia insieme con la Commissione provinciale Pari opportunità, i comuni di Lucca e Capannori, il circolo Lucca Jazz, l’Associazione Luna Onlus, Codice Rosa, Croce Rossa Italiana, Controradio S.r.L., FIDAPA, Club Soroptimist International Lucca.

“Il 6 dicembre sarà poi presentata 'la carta delle bambine' presso la sala Maria Eletta Martini del CRED in via Sant'Andrea, – ha dichiarato Paola Soncini della Fidapa – un'iniziativa in cui crediamo molto per porre l'accento sulle violenze che subiscono ancora oggi molte bambine in vari paesi del mondo e che vanno dal lavoro minorile alla tratta”. La suddetta iniziativa sarà moderata dalla scrittrice Flavia Piccinni, autrice del libro - denuncia 'Bellissime' sul fenomeno delle baby miss e baby modelle italiane e sugli stereotipi che si affiancano ad esso.

“Voglio ricordare, tra le altre cose, anche l'inaugurazione della panchina rossa a Ruota – ha detto Alida Bondanelli, della Commissione Pari Opportunità del comune di Capannori – che si terrà domenica prossima alle 16”.

La presidente della commissione comunale pari opportunità di Lucca Cristiana dell'Arsina ha messo in evidenza che la commissione, consapevole che il fenomeno della violenza sulle donne è trasversale a tutti gli strati sociali, a tutte le età e multidimensionale, ritiene che tra gli obiettivi ci debba essere anche quello di contribuire a cambiare i comportamenti delle persone, come strategia continuativa ed efficace nel tempo, attraverso l'ascolto, il confronto e la diffusione delle esperienze di ciascuno su questi temi.”Segnalo l'illuminazione di color arancione di porta Elisa – ha affermato Dell'Arsina – fino al 10 dicembre come adesione alla campagna di sensibilizzazione 'Orangetheworld', promossa dall'ONU contro la violenza contro la violenza sulle donne e sulle ragazze”.

Sono state segnalate anche altre iniziative come l'evento del Fiocco Bianco presso il loggiato di palazzo Pretorio sabato 24 novembre dalle 10 alle 12, durante il quale studenti e studentesse incontreranno la cittadinanza e il corso 'Io non ho paura' organizzato dai comuni della piana di Lucca il 21 e il 28 novembre (il 14 c'è stato il primo appuntamento) alle 21 al centro Artemisia.

Sabato 24 novembre in tutto il territorio del comune di Lucca si terrà la campagna “Pane amore e ...non violenza” con la distribuizione di sacchetti per il pane ai fornai aderenti che incarteranno proprio i prodotti alimentari in buste che riportano messaggi contro la violenza di genere e i recapiti utili in caso di necessità. Altri appuntamenti: domenica 25 alle 16 aprirà le porte una mostra fortografica a villa Bottini mentre il 28 novembre alle 21 all'auditorium della fondazione Banca del Monte di Lucca sarà proiettato il film 'Orlando'. A gennaio presso il CRED si terrà l'iniziativa “Donne al quadrato”, un percorso dedicato alla libertà economica per le donne a cura di Global Thinking Foundation.

Domenica 25, alle 16, alla Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo Garfagnana è in programma l’installazione di una panchina rossa all’interno del grande spazio della storica fortificazione di proprietà dell’amministrazione provinciale. L’appuntamento è promosso da: Provincia di Lucca, Associazione Progetto Donna di Castelnuovo Garfagnana, comune di Castelnuovo G., Associazione Il ritrovo di Pontecosi, Associazione Centro Ascolto Non ti scordar di te di Gallicano.

Il 30 novembre alle 10, nella sala Tobino di Palazzo Ducale si terrà il laboratorio didattico per le scuole e le biblioteche intitolato “Possiamo tenerlo con noi?”. Il laboratorio sarà curato dalla docente liceale Maria Grazia Anatra che da anni si occupa di progettazione formativa su temi come l’intercultura e l’orientamento di genere. La prof.ssa Anatra, tra l’altro, oltre ad essere autrice di varie pubblicazioni è anche presidente dell’Associazione di promozione sociale “Women to be”. L’iniziativa è promossa dalla Provincia, dalla Commissione provinciale , dal comune di Lucca, dal Club Soroptimist International Lucca, dal Rotary Club Lucca, dall’Associazione Luna Onlus e dall’ Associazione “Woman to be”.

Il 10 dicembre alle 9,30 sempre in sala Tobino a Palazzo Ducale ci sarà un incontro con lo psicologo dell’età evolutiva Ezio Aceti rivolto, in particolare, agli studenti delle scuole superiori di secondo grado. L’iniziativa è promossa dalla Provincia insieme con la Commissione provinciale Pari Opportunità. Aceti affronterà il tema dell’educazione alle corrette relazioni uomo-donna.

Per consultare il programma completo delle iniziative sul territorio scaricare il depliant in formato pdf dal seguente link: https://www.provincia.lucca.it/news/fiocco-bianco-2018-ecco-le-iniziative-promosse-direttamente-dalla-provincia-intorno-al-25-novembre