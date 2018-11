L'evento



Claudia e Michele, festa di nozze al Route 66

martedì, 13 novembre 2018, 21:34

Museo di gadget originali U.S.A (moto parcheggiate all’interno del locale, juke box anni 50, strumenti musicali, targhe) una gigantesca chitarra posta all’ingresso del locale e tanto ancora, musica dal vivo e una cucina in stile U.S.A. e Tex Mex che fanno del Route 66 di Asciano un risto-pub veramente unico.

Ed è proprio all’interno di questo straordinario locale che domenica 11 novembre si è celebrato il matrimonio di Michele Manetti e Claudia Lupi.

Grazie alla musica si sono conosciuti e quale location migliore di un palco dove ogni sera si muovono le note di moltissimi bravi artisti per celebrare la propria unione?

Rispondendo a questa domanda Ivo Balestri, proprietario del Route 66, apre le porte del proprio locale ai matrimoni.

Per la prima volta in assoluto una cerimonia del genere si svolge sul palco del Route 66, che ospita regolarmente raduni Harley e di American Cars, feste e cene di lavoro o sportive e compleanni grazie ai grandi spazi di cui dispone, sempre accompagnate da musica dal vivo di cui anche i due sposi sono stati più volte protagonisti con la loro band “Discorama easy Dreams”, ma che fino a domenica non aveva mai ospitato un vero e proprio matrimonio.

La particolarità di questo evento è vedere nelle insolite vesti di cerimoniere il proprietario Ivo Balestri a celebrare questa unione che ha le caratteristiche del classico matrimonio civile, con la lettura degli articoli del codice civile e la funzione, quella liturgica, con lo scambio di promesse fra i due protagonisti e gli auguri dei testimoni, e in più anche quelle del matrimonio americano, con la festa, la musica e le celebrazioni tipiche della cultura statunitense.