L'evento



Domenica a palazzo Ducale l'undicesimo congresso provinciale A.N.M.I.C.

martedì, 27 novembre 2018, 16:08

di barbara ghiselli

Presentato questa mattina l'undicesimo congresso provinciale A.N.M.I.C.(associazione nazionale mutilati ed invalidi civili) di Lucca che si terrà domenica 2 dicembre dalle ore 9 in poi presso la sala Tobino di palazzo Ducale in piazza Napoleone a Lucca. Durante il congresso, aperto a tutti, e in particolar modo agli invalidi civili che risiedono nella provincia di Lucca, saranno affrontate varie tematiche, oltre naturalmente all'elezione del comitato provinciale, del collegio dei revisori dei conti, dei delegati al congresso nazionale e di quelli del congresso regionale. Come suggerisce il titolo del congresso “La crisi economica e morale del Paese non si risolve umiliando i cittadini svantaggiati” sarà proprio il lavoro, l'argomento al centro dell'iniziativa, ma ci sarà anche spazio per affrontare la tematica delle barriere architettoniche, delle pensioni e del “dopo di noi”.

“La nostra associazione è la maggiore organizzazione del settore e ,in quanto tale, facciamo tutto il possibile – ha dichiarato il presidente provinciale uscente, commendator Salvatore Piliero – per tutelare e rappresentare in Italia i diritti degli invalidi civili. Proprio per questo motivo, durante le commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile e per l'indennità di accompagnamento, è sempre presente un medico che fa parte dell'A.N.M.I.C. Vigiliamo inoltre sulle amministrazioni pubbliche per impegnarle ad attuare il rispetto degli obblighi di legge nei confronti degli invalidi civili”. Come ha infatti ricordato Piliero l'A.N.M.I.C., attiva dal 1956, è a disposizione di ogni persona con disabilità, per aiutarla a risolvere problemi di assistenza, collocamento, pensione e accertamento di invalidità, integrazione scolastica, barriere architettoniche. Per maggiori notizie basta rivolgersi alle sedi A.N.M.I.C. per avere informazioni utili sui diritti e per farli rispettare. Nella sede di Lucca è a disposizione anche un Caf a cura dei Movimento Cristiano dei Lavoratori e un patronato Sias, un ulteriore servizio per i cittadini. Altro tema d'interesse durante la conferenza è stato quello dell'assegno mensile di 282 euro, cifra veramente irrisoria, per chi ha un'invalidità dal 74 al 99 per cento e non superi i 5mila euro di reddito annuale lordo. La cifra dell'assegno mensile rimane invariata anche nel caso di invalidità al cento per cento ma in quel caso non si devono superare i 16 mila euro lordi l'anno. “Per me è una missione combattere le ingiustizie nei confronti degli invalidi civili – ha affermato Piliero – ed è anche per questo che ho deciso di candidarmi nuovamente alla carica di presidente provinciale e fornire tutta la mia esperienza e il mio supporto agli iscritti A.N.M.I.C”. A testimonianza dell'ottimo lavoro svolto da Piliero durante i 40 anni come presidente A.N.M.I.C. c'è anche il fatto che il congresso di domenica vedrà la presenza del presidente nazionale A.N.M.I.C. Nazaro Pagano, un riconoscimento dunque per Piliero e per l'associazione provinciale. Presente alla conferenza anche l'addetto stampa A.N.M.I.C. di Lucca, il giornalista Alessandro Bedini.

Al termine del congresso di domenica, verso le 13, sarà offerto ai presenti un buffet.