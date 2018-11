L'evento



Dopo 40 anni la classe terza G delle medie Nottolini di Lammari si ritrova e festeggia con una cena

martedì, 20 novembre 2018, 14:17

Quelli che allora erano studenti che hanno frequentato la classe terza G presso la scuola media Lorenzo Nottolini di Lammari nel 1978, si sono ritrovati da adulti e praticamente dopo ben 40 anni esatti assieme ai loro professori, festeggiando l’evento con una cena che si è tenuta venerdì scorso 16 novembre presso il ristorante “Il Guercio”.

"Dopo tanto tempo l’amicizia che li ha uniti – spiega Roberto, uno degli organizzatori - non li ha abbandonati, (correva l’anno scolastico 1978...), forti di quel sentimento gli stessi alunni e gli insegnanti della sezione G scuola media Lorenzo Nottolini si sono ritrovati per ricordare quel periodo. È stato naturale per tutti, constatare che dentro ognuno è ancora forte la radice di quella amicizia, ancora oggi viva e vegeta, per niente affievolita dal tempo passato! Bello è stato il dare un auguri a tutti ... a coloro che c’erano, a coloro che non c’erano perché volati via, a coloro che purtroppo non hanno potuto esserci per vari impegni o altre giustificate ragioni. Ora l’appuntamento è al prossimo incontro, ma magari non fra 40 anni...".

Ma eccoli questi non più giovani studenti in due foto, l’allora ragazzi della terza G in bianco e nero e quelli di oggi nella foto a colori, che partendo dalla fila in alto da sinistra, sono: Mara Ciucci, Leonildo Moretti, Flaviano Tolaini, Marzia Masini, Augusto Dell'Achille; nella fila centrale: Stefano Lorenzetti, Luigi Ippia, Rossana Dinelli, Roberto Quilici, Simonetta Serafini, professoressa Lera, Arturo Masini, Brunello Santucci, Pietro Della Santa, professor Argentieri, Marco Mantellassi, professoressa Barsi; seduti: Bruno Lencioni, Domenico Torre, Giovanni Milani, Emanuele Baldassari, Pierangelo Pellicci, Morena Della Santa. Mentre i due palloncini bianchi ricordano Mariangela e Luca, che purtroppo non sono più tra noi.