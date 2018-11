L'evento



I manipolatori affettivi, seminario al Forte con Roberta Bruzzone

domenica, 11 novembre 2018, 10:28

Il 22 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, al Giardino d'Inverno di Villa Bertelli, si terrà - ad ingresso libero - un seminario formativo su Femminicidio e Manipolatori affettivi. L'iniziativa è stata fortemente voluta da Anna Vagli, Giurista e Criminologa investigativa, patrocinata dal Comune di Forte dei Marmi e si terrà a cura della Fondazione Tanghetti & Chiari Onlus.

La Fondazione "Tanghetti & Chiari" ONLUS di Roma nasce nel 2009 per volere della sua Fondatrice Fiorella Tanghetti da sempre attenta alle esigenze di chi versa in gravi difficoltà e pronta a restituire dignità e speranza con la vicinanza ed una concreta solidarietà. Ricorrendo a risorse proprie e contributi volontari,la Fondazione: fornisce assistenza ad anziani e famiglie indigenti, garantisce la somministrazione di pasti caldi e beni di prima necessità ai bisognosi senza distinzione ed esclusione alcuna, interviene a supporto delle popolazioni colpite da calamità. A livello nazionale, la "Tanghetti & Chiari" ONLUS è altresì attivamente schierata sul fronte della tutela dei diritti delle donne e dei minori vittime di abusi, violenze, intimidazioni, gravi disagi, fornendo loro sostengo legale, psicologico e materiale. Con l'esempio e le iniziative, si rende portatrice di solidarietà, integrazione ed educazione alla legalità ed al rispetto. In particolare, fortemente sensibile alla crescente emergenza della violenza di genere, promuove attività aventi la finalità di sensibilizzare, informare e formare donne e uomini su un fenomeno sociale del quale sono evidenti solo i tragici efferati effetti ma che serpeggia nelle case e negli ambienti di lavoro creando disagio, sofferenza, violenza psicologica e fisica. Il fenomeno è arginabile solo approfondendone le cause, i segnali che consentano di prevenirlo, gli indicatori di chi ne è vittima consapevole o inconsapevole e gli strumenti per combatterlo.

Il seminario formativo che si svolgerà in data 22 novembre 2018 alle 14.00 presso Villa Bertelli a Forte dei Marmi dal titolo "I manipolatori affettivi", ha come finalità quella di fornire i giusti strumenti per riconoscere e difendersi dai narcisisti perversi, stalker e predatori sessuali quali riconosciuti attori di violenze e femminicidi ed evidenziare quanto il non riconoscere e sottovalutare tali aspetti possa trasformare una relazione affettiva in un incubo e danneggiare anche gravemente il clima degli ambienti lavorativi.

Presiede la presidente della fondazione Katia CHIARI che si avvale della competenza della vicepresidente, la criminologa e psicologa forense Roberta BRUZZONE (nella foto), dell'avvocato penalista Maria Cristina CIACE, della psicologa e psicoterapeuta Marika PERLI e del Sociologo Francesco CASTRUCCI, moderatore.

L'ingresso è libero ma la prenotazione obbligatoria. Agli avvocati partecipanti sono riconosciuti due crediti formativi.

Per info e prenotazioni:

info@tanghettichiarifoundation.org o chiamate al numero 0696860033.