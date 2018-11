L'evento



"Insieme per il Monte Pisano", raccolta firme anche in lucchesia per i fondi del FAI

martedì, 20 novembre 2018, 16:13

di gabriele muratori

C'erano anche loro a Lucca Comics & Games 2018, lungo le Mura, tra le maschere, il divertimento ed i cosplay. L' "Associazione degli amici della Certosa di Pisa a Calci", che con il loro stand hanno proseguito la loro campagna di raccolta firme a favore del ripristino del devastato monte pisano in seguito al terribile incendio di origine dolosa del 24 settembre capitante dal presidente Fabiola Franchi, l'associazione non ha rinunciato al prezioso appuntamento per raccogliere numerosi consensi nell'immensa fiumana di persone che non si sono tirate indietro per sostenere la causa.

"Si tratta del censimento promosso da FAI (Fauna ambiente italiano) in collaborazione con Intesa San Paolo, promosso ogni due anni, e relativo alla raccolta firme nell'ambito dell'iniziativa denominata Luoghi del Cuore del FAI, realizzata per stilare una classifica di luoghi da salvare dal dall'abbandono e/o dal degrado - spiega Fabiola Franchi -. Purtroppo pare siano minime se non nulle le possibilità di poter accedere a fondi statali, ragion per cui non ci resta che tentare la carta FAI. Arrivare primi in classifica a questo concorso, vorrebbe dire poter usufruire di finanziamenti utili da utilizzare per il ripristino, anche se in parte, al deturpato paesaggio del monte pisano".

L'associazione amici della Certosa, seguendo le orme di una precedente iniziativa del 2014, volta alla raccolta firme e fondi per il recupero proprio della Certosa di Calci, conclusa peraltro con successo, ha inteso ripetere il progetto puntando sul ripristino dei luoghi colpiti dall'incendio di settembre. "Il concorso ha avuto inizio il 30 di maggio con scadenza 30 novembre 2018 - continua Fabiola Franchi - e nonostante il nostro tardivo inizio del 30 settembre, abbiamo già raccolto migliaia e migliaia di firme arrivando alla vetta della classifica".

Il concorso "I luoghi del cuore, Il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare", è visibile sul sito web www.fondoambiente.it, dove può essere apposto il voto online subito registrabile. Questo l'appello riportato sulle pagine dell'associazione: "In seguito al terribile incendio che ha deturpato il Monte Pisano, la nostra associazione ha promosso una raccolta firme a favore dello stesso, nell'ambito de "I luoghi del cuore" del FAI. Vi invitiamo a votare e a diffondere la notizia a tutta la popolazione al fine di raccogliere un numero di voti/firme che possano consentire il buon esito dell'iniziativa. Il patrimonio andato in fumo appartiene ad ognuno di noi e sul monte andrà tenuta alta l'attenzione anche nei prossimi mesi. Per questi motivi il censimento dei "luoghi del cuore del FAI" appare un'occasione da non lasciarsi scappare.

"Sono tantissimi i luoghi da salvare proposti al FAI e in gara per l'ottenimento dei finanziamenti - concludono i soci dell'associazione -, ma l'attenzione mostrata per il nostro monte che comprende i comuni di Lucca, Capannori, Buti, Calci, Vicopisano, San Giuliano Terme e Vecchiano, è molto alta, e le 60mila firme raccolte fino ad oggi parlano da sole.La raccolte firme da presentare al Fai ha avuto inizio dai paesi della zona pisana, ma già dai prossimi giorni saremo presenti ad eventi, fiere e mercati in provincia di Lucca, non per ultimo, anche fuori dello stadio Porta Elisa".

A raccogliere le firme, anche la madre del sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, la signora Donatella Celandroni. Ogni informazione utile sulla pagina Facebook Associazione degli amici della Certosa di Pisa a Calci, cell. 335 585 4401.