La nuova BMW serie 8 all'apertura della stagione di prosa del Teatro del Giglio

sabato, 24 novembre 2018, 12:28

Nella bella cornice di piazza del Giglio, la concessionaria Lucar ha presentato ieri sera la nuova BMW serie 8 Coupè, "The 8", in occasione dell'apertura della stagione di prosa del Teatro del Giglio, che ha visto andare in scena, in anteprima nazionale, lo spettacolo "Ultimo Chisciotte" del Teatro del Carretto.

La BMW serie 8 arriva a distanza di ben 30 anni dall'uscita sul mercato, nel 1989, della precedente versione. Materiali di lusso, con eleganti cuciture a contrasto e pregiati elementi decorativi, arricchiscono l'abitacolo sportivo, conferendogli un look di alta classe, con sedili multifunzione (optional), impreziositi da traforature e impunture speciali. Gli esterni sportivi e la linea del tetto piatta danno come risultato una forma coupè molto aggressiva. L'auto è dotata di motore a benzina a 8 cilindri TwinPower Turbo da 4,4 litri di cilindrata e 390 kW (530 CV).

"The 8 meritava una presentazione così, al Teatro del Giglio che è la massima espressione della cultura della nostra città, che noi sponsorizziamo da diversi anni – ha affermato il titolare della Lucar Giorgio Serafini –. Vogliamo essere ricordati non solo perché vendiamo automobili, ma anche perché ci siamo integrati nel tessuto culturale e sociale del nostro territorio, che ci ha tributato in 40 anni un grande successo. E quindi a questo territorio vogliamo rendere un po' del successo che ci ha dato".

Foto di Carlotta Lucchesi