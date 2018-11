L'evento



L'associazione Amici del Cuore festeggia il primo dicembre 33°anno dalla sua fondazione

mercoledì, 28 novembre 2018, 16:30

di barbara ghiselli

Si terrà sabato 1 dicembre nell'auditorium di via Pubblici Macelli, 119, la festa annuale dell'associazione “Amici del cuore”, centro di sanità solidale fondato 33 anni fa. Nell'occasione saranno trattate due ricorrenze di grande rilievo: i 40 anni dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e i 50 anni della creazione della Cardiologia a Lucca e in Toscana.

“Si tratta di due eventi, – ha esordito alla conferenza stampa il presidente Raffaele Faillace – in particolare quello della creazione del sistema sanitario nazionale, che hanno costituito e costituiscono una significativa conquista per la salute e i diritti dei cittadini”.

Faillace ha poi fatto presente che il primo argomento sarà illustrato dall'onorevole Federico Gelli, attuale presidente del CESVOT regionale; verrà quindi fatto un esame dello stato di salute del servizio sanitario nazionale, delle sue difficoltà e sul contributo che il mondo del volontariato si propone di dare per la tenuta e la corretta fruizione dei livelli essenziali di assistenza.

Ha preso poi la parola il dottor Leonardo Odoguardi che coordinerà la mattinata di sabato e che ha ricordato che l'istituzione della cardiologia a Lucca e in Toscana è stato un evento di grande significato per il corretto trattamento delle malattie cardiache e ha anticipato la riforma sanitaria.

“Siamo veramente soddisfatti – ha continuato Odoguardi – dato che questo secondo argomento vedrà la presenza del professore Luigi Donato, cardiologo, fondatore della Fisiologia clinica e del CNR di Pisa e la cui carriera è costellata da riconoscimenti, premi e qualifiche. Siamo molto felici e onorati che sia uno dei relatori della giornata. La tematica vedrà inoltre gli interventi del dottore Eugenio Nannini, che è stato direttore della cardiologia di Lucca e dell'attuale direttore di cardiologia di Lucca, Francesco Bovenzi”. Alla conferenza è stato detto che durante l'incontro del primo dicembre, dopo i saluti del presidente dell'associazione Amici del cuore, dottor Raffaele Faillace del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini e del presidente dell'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Lucca, dottor Umberto Quiriconi e al termine delle relazioni e degli interventi programmati, ci sarà spazio anche per le premiazioni ovvero per consegnare il premio “Amici del cuore”, il premio “Lia Bianca Bozzi” e il premio “Monna Tessa”.

“La festa del 1 dicembre – ha dichiarato il vicepresidente, dottor Gabriele Ferro - si colloca in una fase di grande crescita dell'attività dell'associazione e del suo centro di sanità solidale . L'associazione infatti ha sviluppato le proprie attività gratuite di prevenzione, diagnosi e cura attraverso il cardiocamper, il progetto San Martino (che quest'anno è stato implementato con l'apertura del banco farmaceutico per la distribuzione gratuita dei farmaci) svolto in collaborazione con la Caritas, i servizi sociali del comune di Lucca, la croce rossa italiana di Lucca e i medici di medicina generale. Si è registrato inoltre un netto incremento dell'utenza del centro di sanità solidale e sono i numeri stessi a confermarlo dato che nel 2016 è stato pari a 1813 accessi, nel 2017 pari a 4026 accessi e nel 2018 fino ad ora di circa 8mila”.

Come ha poi evidenziato il dottor Faillace il centro ha ampliato le sue 24 attività polispecialistiche con la recente apertura di pediatria della quale farà parte prossimamente il dottor Raffaele Domenici, e la convenzione con la Fondazione G. Monasterio. E' di prossima attivazione l'ambulatorio per le malattie rare con la professoressa Guglielmina Pepe in collaborazione con l'azienda ospedaliera Careggi.

Anche per quanto riguarda la prevenzione e l'educazione sanitaria c'è una grande attenzione da parte dell'associazione come testimonia infatti il concorso “Poster della Salute” e l'attivazione del percorso “Scuola – Lavoro”, iniziativa creata in collaborazione con il Miur e il comune di Lucca, per informare e far riflettere gli studenti su alcune tematiche fondamentali per la loro salute (malattie della pelle, alimentazione ecc.).

Un'altra bella notizia per l'associazione è l'ampliamento della struttura con l'apertura di nuovi spazi, cosa che sarà possibile grazie al prezioso contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca e che dovrebbe avvenire indicativamente nella prima metà del nuovo anno.