L'evento



L'inverno della Cremeria Opera, tra i panettoni artigianali e la tecnostruttura

martedì, 13 novembre 2018, 15:09

La Cremeria Opera si prepara all'inverno. Verrà infatti inaugurata sabato 17 novembre, alle ore 16, presso il punto vendita di Sant'Anna in via Gaetano Luporini 951, la nuova tecnostruttura che permetterà ai clienti di usufruire dello spazio esterno al locale pure nei mesi freddi dell'anno. Inoltre, durante tutto il weekend sarà presentata la nuova offerta di panettoni artigianali.

Nell'occasione, verranno proposte ai clienti degustazioni omaggio della nuova produzione di panettoni, ispirata alla filosofia "Naturali per gusto". Sabato 17 e domenica 18, i clienti potranno infatti assaggiare 5 diverse varietà del tipico dolce natalizio: quella classica, all'orzo, al cioccolato, allo zenzero e alla curcuma con miele e pinoli. Solo per questo weekend, chi vorrà acquistare o prenotare uno o più panettoni otterrà uno sconto del 20 per cento.

La Cremeria Opera di Mirko Tognetti scommette sul gelato anche d'inverno. Grazie alla nuova tecnostruttura, i posti coperti a sedere passeranno da 40 a 80. Una novità pensata per chi vuole mangiare i dolci del locale anche con temperature diverse da quelle estive.