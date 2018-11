L'evento



Opera Scary Selfie: un gelato... da brivido!

giovedì, 1 novembre 2018, 12:13

Doppia iniziativa della Cremeria Opera in occasione del ponte di Ognissanti. Fino al 4 novembre i clienti della gelateria di Mirko Tognetti potranno partecipare al contest fotografico "Opera Scary Selfie": in palio c'è un premio in gelato! Inoltre, per festeggiare Halloween, oggi chi comprerà una torta o un chilo di gelato riceverà in cambio un simpatico scherzetto.

"Opera Scary Selfie" è il nuovo spaventoso contest fotografico firmato dalla Cremeria Opera. I clienti che si presenteranno alla gelateria in maschera saranno invitati a farsi fotografare con uno dei gustosi gelati. Per chi non ha una maschera, gliene sarà messa una a disposizione dalla Cremeria. Per poter vincere il cliente dovrà inoltre postare la propria foto in maschera su Facebook, taggando la Cremeria. La foto che raccoglierà più like vincerà un gustoso premio in gelato.

Inoltre, oggi, giovedì 1 novembre, la Cremeria proporrà ai clienti un'ampia offerta di prodotti in tema con Halloween. Chi acquisterà un chilogrammo di gelato o una torta riceverà uno speciale regalo.

La Cremeria Opera è presente a Lucca con due punti vendita: uno in viale Luporini 951 e l'altro in via di S. Alessio 927. L'offerta va dal pranzo al dopocena, con diversi prodotti ispirati alla filosofia "Naturali per gusto".