Si ride di gusto a "Il Pesce che vorrei"

lunedì, 19 novembre 2018, 10:06

Nuovo appuntamento con il buon umore alla ristopescheria "Il Pesce che vorrei" di Lammari. Venerdì 23 novembre torna infatti il fortunato abbinamento tra cena a base di pesce e barzellette. Ad animare la serata saranno i simpaticissimi Franco Montagnani e il "cavalier" Rolando Bettazzi, con la conduzione di Riccardo Nardi.

"Cerchiamo di far sposare il buon cibo con la risata – ha spiegato Nardi –. Penso che sia una serata che tutti vorrebbero avere dopo una giornata di lavoro stressante". Sia Montagnani che Bettazzi hanno partecipato in passato al "Barzellettiere", manifestazione dedicata alle barzellette organizzata dall'Anffas. Ospite d'onore della serata sarà Renato Roffi, allenatore di calcio ed ex calciatore, che riceverà un riconoscimento per la sua carriera nel mondo del pallone. Per i commensali ci sarà anche l'opportunità di partecipare a un'estrazione a premi tutta da ridere.

Il costo della cena è di 25 euro. Il menù, ovviamente a base di pesce, comprende antipasto, primo, secondo, dolce, acqua, vino e caffè.

Per prenotazioni:

Il Pesce che vorrei

Viale Europa 56 c/o Centro Commerciale Airone

Lammari (Capannori)

Telefono: 0583 961451