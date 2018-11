L'evento



Sport e disabilità

venerdì, 30 novembre 2018, 19:41

Si è conclusa la Tre Giorni Sport e Disabilità nei vari istituti scolastici di Seravezza, Ponte a Moriano, Gallicano e Lammari, dove per alcune ore la disabilità e la normalità si sono espresse in pista ed in palestra. Studenti, professori, dirigenti, tutti quanti si sono messi in gioco partecipando alle varie attività sportive. La carrozzina e la benda hanno dato gioco all'evento, partite di basket e corsa a chiamata e con cordicella hanno dato lustro alla giornata.

Grazie anche al gruppo sportivo sempione 82, società paralimpica e Stefano Gori, campione paralimpico lucchese di atletica leggera.

Le giornate sono state anche motivo di riflessione grazie alle tante domande poste dagli studenti ed alle loro curiosità. Importante è stato anche l'incontro del Lions di Lucca Host e del Lions Garfagnana e Baldassarri.

Lions Clubs International è l’organizzazione di club di assistenza più grande del mondo. Fondata nel 1917, è conosciuta principalmente per la lotta alla cecità, che è parte della sua storia e anche del suo lavoro odierno. Inoltre, si dedica al volontariato per diversi progetti comunitari, tra cui protezione dell’ambiente, lotta alla fame e assistenza agli anziani e ai disabili. Questa organizzazione ha aderito alle giornate per realizzarle al meglio.

Professori, studenti e dirigenti hanno piacere di poter riproporre queste giornate per loro importanti.