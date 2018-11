L'evento



Viaggio in autobus omaggio della Vaibus CTT Nord per le classi terze della primaria Pascoli

lunedì, 12 novembre 2018, 15:39

di daniela nardi

È partito in autobus stamattina alle 8.30 per Viareggio, accompagnato da due insegnanti, il primo dei tre gruppi di alunni delle classi terze della primaria Pascoli, che hanno usufruito dei biglietti omaggio della Vaibus CTT Nord vinti con la partecipazione al concorso “Pensieri di Natale” dello scorso anno.

Gli alunni si sono recati in gita a Viareggio dove hanno visitato il museo civico preistorico e archeologico e dell'uomo "Alberto Carlo Blanc", che espone reperti preistorici provenienti da zone archeologiche della Toscana nord-occidentale, tra i fiumi Serchio e Magra.

L’esperienza per i piccoli alunni tuttavia non era costituita solo dalla visita didattica, ma anche dal viaggio su un autobus di linea, in compagnia dunque di altre persone oltre ai compagni e alle maestre e con tutti i possibili disagi di un viaggio su un mezzo pubblico, come ad esempio il protrarsi dell’attesa per la partenza e per il rientro a causa del ritardo degli autobus, o il viaggiare senza le cinture di sicurezza. Esperienze di vita quotidiana vera dunque, che hanno reso ancor di più la gita a Viareggio un’avventura entusiasmante ed indimenticabile per i bambini.