Visita guidata a Palazzo Pfanner

lunedì, 26 novembre 2018, 08:52

Anche quest’anno Babbo Natale alla Casa dei Diritti dei Bambini. Tante le attività in programma,con la possibilità di regalare un sorriso ai piccoli meno fortunati

sabato, 24 novembre 2018, 12:28

Nella bella cornice di piazza del Giglio, la concessionaria Lucar ha presentato ieri sera la nuova BMW serie 8 Coupè, "The 8", in occasione dell'apertura della stagione di prosa del Teatro del Giglio, che ha visto andare in scena, in anteprima nazionale, lo spettacolo "Ultimo Chisciotte" del Teatro del Carretto

giovedì, 22 novembre 2018, 20:42

"Volere e potere" è il motto della nuova BMW X5. L'ultima versione dell'auto prodotta dalla prestigiosa casa automobilistica tedesca sarà presentata sabato 24 e domenica 25 novembre alla Lucar, la concessionaria di Giorgio Serafini a Guamo

mercoledì, 21 novembre 2018, 15:45

Si svolgerà sabato 24 novembre dalle ore 10 nella cappella Guinigi del Complesso di San Francesco a Lucca una giornata commemorativa in occasione del 90esimo anniversario dalla trasvolata Italia – Brasile e morte dell'insigne aviatore lucchese Carlo Del Prete

mercoledì, 21 novembre 2018, 15:40

La cerimonia si è svolta ieri, 20 novembre, durante la seduta del Consiglio comunale a Palazzo Santini e vi hanno preso parte 17 giovani o bambini sotto i 17 anni di età di origine marocchina, romena, cingalese, ucraina, nigeriana, georgiana, statunitense, bulgara, albanese e brasiliana

mercoledì, 21 novembre 2018, 14:28

"Per fare una Città ci vogliono gli alberi". E' la frase scelta dall'amministrazione comunale di Lucca, per la cerimonia dell'avvio della ripiantumazione degli alberi in viale Luporini, a due passi delle Mura: nell'area in cui è in corso l'importante opera di riqualificazione, connessa alla realizzazione della nuova rotatoria che tra...