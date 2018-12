L'evento



Al via il "Nebraska's War": giocatori da tutto il mondo al Polo Fiere

venerdì, 14 dicembre 2018, 14:00

di gabriele muratori

Taglio del nastro già avvenuto per l'edizione lucchese del "Nebraska's War" con appassionati concorrenti già in opera da ieri mattina sui tavoli del complesso fieristico di Sorbano del Giudice. La quattro giorni del fantastico gioco di carte collezionabili, ha raccolto a Lucca giovani e meno giovani provenienti da vari paesi, amatori di uno dei giochi di ruolo tra i più venduti al mondo. Si tratta di un'attrazione giocata da circa sei milioni di persone dei cinque continenti, in cui le carte collezionabili rappresentano le fantasie a disposizione di un mago in cui il giocatore si confronta in una battaglia con uno o con altri maghi. Ognuno dei contendenti ha a disposizione tra le sue carte, creature, incantesimi, stregonerie e artefatti vari per cercare di sconfiggere uno o più avversari. Saranno quindi circa 2000 gli sfidanti che animeranno in questi giorni la manifestazione fantasy, dove si affrontano in tutte le versioni del gioco "Magic: The Gathering", e che vede appunto la città di Lucca come location ideale per la sesta edizione del torneo mondiale per la seconda volta. Presente nella mattinata di oggi, Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea Srl, il quale ha salutato e portato i ringraziamenti della città ai giocatori e agli ospiti presenti. Tra le vecchie conoscenze, l'illustratore inglese Karl Kopinski, già realizzatore della copertina dell'edizione 2015 di Lucca Comics. Con italiano anglosassone, Kopinski ha salutato ai microfoni il suo amico sindaco Alessandro Tambellini, divenuto con lui oramai un incontro annuale e consueto. Tra una partita e l'altra, i giocatori potranno poi avvicinarsi al gusto tipico lucchese, dove potranno rifocillarsi con prodotti tipici locali, conoscendo anche l'arte culinaria del nostro territorio. La manifestazione si terrà presso il polo Fiere di Sorbano del Giudice dal 13 al 16 dicembre, con ingresso gratuito anche per coloro che vorranno anche solo venire a visitare le magiche guerre di carte. La "Nebraska's War 6.0" compone un altro tassello importante per l'epica atmosfera lucchese relativa al fumetto ed al fantasy, abbracciando inevitabilmente la madre LuccaComics&Games.