Anche l’ITE “F. Carrara” con tre classi al Meeting sui diritti umani

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 12 dicembre 2018, 23:55

Yamaha lancia la sfida con un nuovo concetto di moto che sicuramente fa parlare di sé, incuriosisce dal purista delle due ruote sportive allo scooterista

martedì, 11 dicembre 2018, 22:35

“Open day” delle Scuole Bilingue di Lucca sabato 15 dicembre dalle 10 alle 12 per illustrare l’ampia offerta formativa alle famiglie alle prese con la scelta della scuola dell’infanzia, primaria, media e superiore per il prossimo anno scolastico 2019-2020

martedì, 11 dicembre 2018, 16:27

Tempo di Natale, periodo di regali e di occasioni per festeggiare tutti assieme. E la Croce Verde P. A. di Lucca non fa eccezione, pronta a ‘scartare’ i suoi pacchi e a fare gli auguri di buone feste a volontari, soci e simpatizzanti, con una grande festa prevista per sabato...

lunedì, 10 dicembre 2018, 13:59

Arriveranno dalla Spagna, dalla Germania, dagli Stati Uniti e da altri Paesi ancora, per ritrovarsi al Polo Fiere di Lucca, portando con sé il loro personale contenitore di carte collezionabili e tanta passione, pronti a trasformarsi in maghi e a sfidarsi in tornei che decreteranno i campioni assoluti del gioco

venerdì, 7 dicembre 2018, 17:27

La magia e la suggestione del Natale al Forte è diventato ormai un brand. Il paese avvolto ogni anno da una diversa coreografia di luci che abbraccia le strade e le piazze centrali, il bellissimo Lungomare, diventa fiabesco lasciando senza fiato i visitatori che arrivano appositamente per assistere a questo...

venerdì, 7 dicembre 2018, 15:30

Nella giornata di giovedì 13 dicembre, ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista e invocata contro tutte le malattie degli occhi, all’ospedale “San Luca” di Lucca si svolgeranno alcune importanti iniziative, con l’organizzazione della struttura di Oculistica di Lucca