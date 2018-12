L'evento



Anteprima presentazione libro 'I Misteriosi Mondi di Mèlia'

domenica, 16 dicembre 2018, 23:17

Venerdì 21 dicembre alle 18.30 presso la Sala Maria Eletta Martini, con il patrocinio del Comune di Lucca, sarà presentato in anteprima il libro I Misteriosi Mondi di Mèlia dell’autrice Paola Massoni, un racconto poetico del favoloso viaggio iniziatico della ninfa Mèlia nel mondo della Natura, dell’Anima e dell’Oltre. La Trilogia di Commedie teatrali è vincitrice del prestigioso Premio “Scrivere per il teatro” al Concorso Internazionale di Letteratura Città di Pontremoli Edizione 2018.

Oltre alla presenza dell’autrice, interprete come attrice, cantante e anche compositrice di molte musiche della Trilogia, che usciranno presto nell’Album Alkemèlia, parteciperanno all’incontro l’Assessora alle Pari Opportunità Ilaria Vietina, che condurrà la presentazione, il musicologo e Docente dell’Istituto Musicale Boccherini Renzo Cresti, la docente di Storia e Filosofia Alda Fratello, il pittore e biologo Mario Cenni che hanno contribuito, insieme al provveditore Donatella Buonriposi, al direttore d’orchestra di Bocelli Carlo Bernini, alla regista Giovanna Morelli e all’attore Massimo Grigò, con un loro sguardo esperto alla premessa di questo lavoro artistico, particolarmente curato e arricchito da immagini di scena e QRcode multimediali, capace di portare in una suggestiva atmosfera tra sogno e realtà. Il libro è edito da Ibiskos-Ulivieri e sarà a breve disponibile in libreria e Online sulle principali piattaforme. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.