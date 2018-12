L'evento



Banda dei Babbi Natale 2018

sabato, 15 dicembre 2018, 21:09

È partita da Porcari per il quarto anno consecutivo, la Banda dei Babbi Natale, un nutrito gruppo di bikers, circa una ventina, che fanno parte del Team Torretta Bike di Porcari.

Il Team, che festeggerà i 20 anni nel 2019, è noto per aver ideato la famosa Padulata, pedalata per grandi e piccini nel padule di Porcari e per le numerose avventure in ogni parte d'Italia organizzano nel periodo estivo, alcune delle quali veramente estreme sulle Alpi, come l'ultimo,tour del Gran Combin sulle Alpi svizzere.Nel periodo natalizio, i ciclisti porcaresi ogni anno scelgono di dedicarsi ai più piccoli ed è per questo che hanno costruito addirittura un carretto sul quale far salire il "vero Babbo Natale". , seguito da una nutrita schiera di altri babbi Natale rigorosamente vestiti di rosso con la barba bianca in sella alle loro biciclette illuminate con tante lucine natalizie.

Di anno in anno la lista dei negozi e attività commerciali di Porcari, Capannori e Lucca che ne fanno richiesta, si allunga sempre di più, a testimonianza della bontà dell'iniziativa. Grandi e piccini fanno la fila per salire a bordo del carretto di Babbo Natale e del suo fido cane Ray per la consueta foto ricordo e ognuno poi non fa mancare la propria offerta che come ogni anno viene devoluta in beneficienza all'Agbalt (associazione di Genitori di bambini affetti da leucemia e tumori).

Per arrivare a Lucca, lungo la via Pesciatina, il traffico è stato letteralmente bloccato a causa dei curiosi che si fermavano con le proprie auto per fotografare e filmare questa banda festante e il Babbo Natale che sul carretto non suonava le classiche musiche natalizie, bensì balli latini americani.

Durante tutto il tragitto da Porcari a Lucca, tutte le macchine incontrate salutavano a clacson spiegati tutto il gruppo incitandolo spesso anche con i finestrini aperti dove i vari babbi Natale, lanciavano addirittura delle caramelle.

Una volta arrivati in città, le classiche soste in Piazza Napoleone per assaggiare i bomboloni, in piazza San Michele per le foto con i bambini, il passaggio in via Fillungo tra due ali di folla incuriosita ed infine in Piazza Anfiteatro prima del giro finale di Mura e il ritorno alla base.