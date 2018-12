Corso base bullismo, cyberbullismo e nuove dipendenze digitali

Altri articoli in L'evento

giovedì, 20 dicembre 2018, 12:14

All'Orso Marino di Beppe Borella in via Barsanti e Matteucci grande festa ieri sera dell'universo Cmb-Geonova in vista del Natale e della super sfida al vertice di domenica a Castelfiorentino

mercoledì, 19 dicembre 2018, 15:59

Manca poco al concerto di Natale che si terrà il 22 dicembre nella chiesa di San Francesco, evento organizzato dalla Alice Benvenuti onlus, associazione fondata per ricordare Alice, studentessa del liceo scientifico Vallisneri oltre che giocatrice della squadra di pallavolo della Nottolini stroncata prematuramente dalla leucemia

mercoledì, 19 dicembre 2018, 15:41

Contro il freddo di questi giorni, niente di meglio del calore e della passione che le persone mettono nel volontariato. E la dimostrazione l’hanno data i membri della Croce Verde P.A. Lucca, nel corso dell’inaugurazione dei mezzi dedicati al ‘ragazzo’ Piero Mungai e a Luigi Giorgi, oltre che del generatore...

mercoledì, 19 dicembre 2018, 14:55

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si è svolta il 9 settembre grazie ai gruppi di donatori di sangue Fratres di Sant'Anna, San Donato, Sant'Alessio, San Cassiano a Vico, San Pietro a Vico, Nave, Misericordia, Monte San Quirico, S. Annunziata e S.

mercoledì, 19 dicembre 2018, 11:03

Ubicati nella centralissima via Fillungo e nelle strette vicinanze, i negozi di scarpe e abbigliamento della famiglia Lanza si fanno notare per le sempre curate vetrine, per gli addobbi e per la minuzia dei dettagli

martedì, 18 dicembre 2018, 19:19

Nel corso del tradizionale scambio di auguri natalizi che si terrà nella serata di giovedì 20 dicembre a Palazzo Ducale, il prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, consegnerà le Onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana” a coloro che si sono distinti per particolari benemerenze