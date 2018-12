L'evento



Dal Panda al Premium al Panda Lab, tutti i negozi della famiglia Lanza

mercoledì, 19 dicembre 2018, 11:03

Ubicati nella centralissima via Fillungo e nelle strette vicinanze, i negozi di scarpe e abbigliamento della famiglia Lanza si fanno notare per le sempre curate vetrine, per gli addobbi e per la minuzia dei dettagli.

"La novità di quest'anno - dichiara il titolare Federico Lanza - è che oltre ai negozi storici come Il Panda, Premium, Peter Pan e anche Inoutlet si affianca il Panda Lab che è un altro punto vendita in via Fillungo, 90, dove prima vi erano i locali del Lanza e co. Il cambiamento non è solo nel nome del negozio ma soprattutto nei contenuti".

Lanza spiega infatti che data la vicinanza tra i negozi e nonostante siano locali staccati l'uno dall'altro, l'intento è quello di fare una sorta di unico e grande store con tre reparti con specifiche caratteristiche ovvero Il Panda, Premium e Panda Lab. "Il Panda è un negozio storico conosciuto per le calzature di alto livello, marchi conosciuti e attenzione particolare al prodotto di qualità, nel Premium invece possiamo trovare una selezione di marche di calzature che dettano la moda, ma, soprattutto, una grande varietà di abbigliamento per donna e accessori, il Panda Lab, invece è un punto vendita dedicato ai più giovani ma non solo e nasce dall'esigenza di dare più spazio a alcune aziende come Dr Martens, Jeffrey Campbell, Windsor Smith, Steve Madden, Buffalo e New Balance" aggiunge Lanza.

Anche per questo Natale i suddetti negozi proprongono un'offerta variegata di articoli che raccolgono il gusto di chi ama fare regali di tendenza infatti Lanza elenca altre marche tra le molte che sono possibili trovare nei loro punti vendita: dai pregiati filati di Gallo per le calze più famose di Italia ai leggendari cappelli di Borsalino, il denim ricercato ma allo stesso tempo urbanstyle dei jeans Closed, e i Blundstone, ricercati, stilosi e ultra pratici boots ma anche le sneakers Premiata che rivoluzionano l'aspetto casual della ginnica, l'eleganza di Del Carlo, la frivolezza di Colors of California, il fashion avvolgente di Mou e Ugg, colori e fantasia delle Save my bag e il trendy comfort delle Clog Dansko.

Ma non solo infatti ci sono anche Ash, Saucony Clarks e Crocs; arrivando a brand contemporanei e azzardati tipo Chie Mihara, Bazar Deluxe che faranno sicuramente la gioia di chi vuole osare. Brand di tendenza dunque che pur nella loro diversità garantiscono decisamente un buon rapporto qualità/prezzo, soprattutto una selezione di oltre 100 idee per un regalo very cool.

Un valore aggiunto accompagna poi i negozi della famiglia Lanza ovvero lo stile che li caratterizza da anni:dall'accoglienza alla competenza, dal prodotto esposto fino al confezionamento del pacchetto regalo, un motivo in più quindi per andarci e per acquistare lì i regali di Natale per parenti e amici.