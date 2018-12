L'evento



Pranzo di Natale di beneficenza: raccolti 700 euro per la comunità di Sant’Egidio

mercoledì, 19 dicembre 2018, 14:55

di barbara ghiselli

“Questo è un momento di grande significato che testimonia il valore della solidarietà, di vicinanza e di comunità nella nostra città”. Con queste parole il sindaco Alessandro Tambellini ha esordito questa mattina alla conferenza stampa dove è stato consegnato l'assegno raccolto da vari gruppi di donatori di sangue che organizzano l’iniziativa “Pedala per dare la vita” e il cui il ricavato della manifestazione che quest'anno è di 700 euro è stato donato alla comunità di Sant’Egidio per il pranzo di Natale.

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si è svolta lo scorso 9 settembre grazie ai gruppi di donatori di sangue Fratres di Sant'Anna, San Donato, Sant'Alessio, San Cassiano a Vico, San Pietro a Vico, Nave, Misericordia, Monte San Quirico, S. Annunziata e S. Filippo, con la collaborazione della sezione soci Lucca di UniCoop Firenze e Fonte Ilaria e con il patrocinio del comune di Lucca e della provincia di Lucca.

Tanti i partecipanti alla pedalata che si svolge di consueto la prima domenica di settembre ma che, a causa del maltempo, era stata rinviata al giorno 9 settembre. La manifestazione ha permesso ha partecipanti di poter vivere un pomeriggio immersi nel verde del parco fluviale per raggiungere poi le Mura e la città.

Questa manifestazione era inserita negli eventi del Settembre lucchese, e ha sempre avuto come scopo primario quello di organizzare una giornata all'insegna dello sport, della salute e del divertimento all'aria aperta, adatta a tutti, adulti e bambini con qualsiasi tipo di bicicletta.

Lo scopo di “Pedala per dare la vita” è quello di promuovere e sensibilizzare la cittadinanza alla donazione del sangue ed unire i vari gruppi attraverso una stretta collaborazione e condivisione di idee, nell'ottica di incentivare i partecipanti a diventare uovi donatori.

"Donare è vita”, questo è lo slogan che i gruppi organizzatori hanno coniato per mettere in risalto la propria presenza alla manifestazione stessa, ribadendo che, donare il sangue è un atto di amore verso il prossimo, si compie attraverso un semplice gesto ed è fondamentale per l'esecuzione di alcuni interventi chirurgici, la cura di molte malattie e per salvare vite umane.

“Seminiamo per raccogliere – ha sottolineato Graziano Nottoli, consigliere nazionale dei gruppi Fratres – e scopo di questa iniziativa è sensibilizzare le persone a donare. Proprio in questi giorni è stato reso noto che manca il sangue di gruppo 0 sia positivo ma soprattutto 0 negativo e A negativo quindi spero che in molti accoglieranno l'invito a donare”.

Dello stesso parere anche Simonetta Simoni, presidente del gruppo donatori di sangue di Sant'Alessio che ha evidenziato l'importanza di sostenere un'associazione come quella della comunità di Sant'Egidio che si dedica alle persone bisognose.

Come nel 2016, infatti anche quest’anno gli organizzatori hanno deciso di devolvere il ricavato alla comunità di Sant’Egidio, un interlocutore importante a sostegno delle persone in maggiore difficoltà, che svolge un lavoro con stile evangelico. Tra le attività svolte dalla comunità vi è la mensa dei poveri dedicata al sostegno dei più bisognosi con l’intento sostenere le persone nel tentativo di superare le condizioni di povertà.

Alla conferenza è stato detto che nelle passate edizioni i ricavi della manifestazione sono stati devoluti a diverse associazioni e per realizzare attività di beneficenza e, in particolare: un contributo per la costruzione di un pozzo in Burkina Faso (2014), all’associazione Mirko Ungaretti Onlus (2015), Anffas (2017).

Grande gioia da parte di Luca Andreozzi della comunità di Sant'Egidio che ha ringraziato per la donazione ricevuta e ha ricordato che quest'anno il pranzo di Natale al quale parteciperanno circa 200 persone di varie età sarà fatto in due luoghi: uno in periferia presso la parrocchia di Pontetetto e l'altro nel complesso monumentale di San Francesco.