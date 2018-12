Finalissima della VI^ edizione del concorso canoro "Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini"

Altri articoli in L'evento

venerdì, 30 novembre 2018, 19:41

Si è conclusa la Tre Giorni Sport e Disabilità nei vari istituti scolastici di Seravezza, Ponte a Moriano, Gallicano e Lammari, dove per alcune ore la disabilità e la normalità si sono espresse in pista ed in palestra

mercoledì, 28 novembre 2018, 16:30

Si terrà sabato 1 dicembre nell'auditorium di via Pubblici Macelli, 119, la festa annuale dell'associazione “Amici del cuore”, centro di sanità solidale fondato 33 anni fa. Nell'occasione saranno trattate due ricorrenze di grande rilievo: i 40 anni dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e i 50 anni della creazione della Cardiologia...

martedì, 27 novembre 2018, 16:08

Presentato questa mattina l'undicesimo congresso provinciale A.N.M.I.C.(associazione nazionale mutilati ed invalidi civili) di Lucca che si terrà domenica 2 dicembre dalle ore 9 in poi presso la sala Tobino di palazzo Ducale in piazza Napoleone a Lucca

lunedì, 26 novembre 2018, 16:01

Domenica 2 dicembre nuova visita guidata presso Palazzo Pfanner, una tra le dimore barocche più importanti dell'intera Toscana

lunedì, 26 novembre 2018, 08:52

Anche quest’anno Babbo Natale alla Casa dei Diritti dei Bambini. Tante le attività in programma,con la possibilità di regalare un sorriso ai piccoli meno fortunati

sabato, 24 novembre 2018, 12:28

Nella bella cornice di piazza del Giglio, la concessionaria Lucar ha presentato ieri sera la nuova BMW serie 8 Coupè, "The 8", in occasione dell'apertura della stagione di prosa del Teatro del Giglio, che ha visto andare in scena, in anteprima nazionale, lo spettacolo "Ultimo Chisciotte" del Teatro del Carretto