L'evento



Gara di solidarietà per Tommaso

giovedì, 13 dicembre 2018, 16:02

di barbara ghiselli

“L'unione fa la forza” è un proverbio che fa ben comprendere cosa è successo dopo l'appello di una mamma di un bambino affetto da tetraplegia spastica che ha raccontato su Facebook la necessità di avere un'auto attrezzata con pedana per poter permettere al figlio di spostarsi. Dall'appello sui social è scattata una gara di solidarietà, fatta di condivisioni del messaggio ma soprattutto di donazioni ed è così che in pochi giorni sono stati raccolti circa 11mila euro dei 24mila 500 necessari per l'acquisto del mezzo. La mamma che ha fatto l'appello si chiama Laura Contini è forte, coraggiosa e determinata come solo le madri per il bene dei figli sanno essere. La signora Contini farebbe di tutto per Tommaso (questo il nome del bambino), dieci anni, che ha dimostrato fin dalla nascita di essere un piccolo combattente rimanendo attaccato alla vita con una grande tenacia e affrontando giorno dopo giorno innumerevoli terapie e operazioni.

Come spiegato sulla pagina Facebook, la scoliosi di Tommaso purtroppo sta aumentando creandogli diversi problemi e attualmente quando viaggia in auto per andare a scuola, alle varie visite e terapie deve stare su un seggiolino per bambini, che però non è l'ideale per la sua situazione dato che a causa della sua disabilità il suo collo e il suo tronco non hanno un tono, quindi non stanno eretti. A Tommaso (che di cognome fa Berton) piace tanto il mare, stare all'aria aperta ma non può fare viaggi lunghi non avendo una carrozzina posturale adeguata alle sue necessità ed è per questo che i suoi genitori hanno messo da parte la reticenza che a volte si ha nel chiedere aiuto e hanno deciso di fare l'appello social per il bene del figlio. Chiunque volesse dare una mano per non far fermare questa catena di solidarietà, può farlo seguendo le informazioni sulla pagina Facebook contribuendo così a realizzare il sogno di Tommaso e dei suoi genitori.