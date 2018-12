Il 22 dicembre nella chiesa di San Francesco il concerto in memoria di Alice Benvenuti

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 19 dicembre 2018, 15:41

Contro il freddo di questi giorni, niente di meglio del calore e della passione che le persone mettono nel volontariato. E la dimostrazione l’hanno data i membri della Croce Verde P.A. Lucca, nel corso dell’inaugurazione dei mezzi dedicati al ‘ragazzo’ Piero Mungai e a Luigi Giorgi, oltre che del generatore...

mercoledì, 19 dicembre 2018, 14:55

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si è svolta il 9 settembre grazie ai gruppi di donatori di sangue Fratres di Sant'Anna, San Donato, Sant'Alessio, San Cassiano a Vico, San Pietro a Vico, Nave, Misericordia, Monte San Quirico, S. Annunziata e S.

mercoledì, 19 dicembre 2018, 11:03

Ubicati nella centralissima via Fillungo e nelle strette vicinanze, i negozi di scarpe e abbigliamento della famiglia Lanza si fanno notare per le sempre curate vetrine, per gli addobbi e per la minuzia dei dettagli

martedì, 18 dicembre 2018, 19:19

Nel corso del tradizionale scambio di auguri natalizi che si terrà nella serata di giovedì 20 dicembre a Palazzo Ducale, il prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, consegnerà le Onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana” a coloro che si sono distinti per particolari benemerenze

martedì, 18 dicembre 2018, 16:10

Torna, come ogni anno, il “Pranzo di Natale con i poveri” della Comunità di Sant’Egidio, che quest’anno si allarga anche alla periferia cittadina. Saranno infatti due i pranzi di Natale di Sant’Egidio

martedì, 18 dicembre 2018, 14:52

Non è stato Babbo Natale a portare il regalo adatto per il piccolo Tommaso Berton e la sua famiglia ma bensì la generosità di molti che hanno contribuito con gioia a raggiungere la cifra di 23mila 300 euro, necessaria per poter acquistare l'auto attrezzata con pedana, fondamentale per gli spostamenti...