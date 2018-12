L'evento



Il Natale della Croce Verde di Lucca: tra inaugurazione dei mezzi, cena sociale e l’impegno a contrastare il calo delle donazioni di sangue

mercoledì, 19 dicembre 2018, 15:41

Contro il freddo di questi giorni, niente di meglio del calore e della passione che le persone mettono nel volontariato. E la dimostrazione l’hanno data i membri della Croce Verde P.A. Lucca, nel corso dell’inaugurazione dei mezzi dedicati al ‘ragazzo’ Piero Mungai e a Luigi Giorgi, oltre che del generatore di corrente da destinare alla Protezione Civile.

Una manifestazione partecipata, alla quale ha fatto seguito una festosa cena sociale, allegro momento per scambiarsi gli auguri e tracciare un bilancio di questo 2018. Ma la Croce Verde, come sempre, non si ferma: domenica scorsa, i volontari dell’associazione erano in città, sfidando temperature basse e pioggia, per illustrare le varie attività portate avanti a favore della cittadinanza. Sanitario, sociale, culturale e protezione civile alcuni dei settori interessati, fra i quali è compreso anche il gruppo dei donatori di sangue all’interno dell’associazione.

E proprio in tema di donazione di sangue, interviene la presidente Elisa Ricci: “Facciamo nostro l’appello dell’Azienda USL Toscana nord ovest, che invita i cittadini a donare sangue, specialmente se appartenenti ai gruppi sanguigni A- e 0-. Non c’è miglior momento delle festività natalizie, per recarsi al centro trasfusionale e fare regalo, alle persone che necessitano, di una parte di sé. Il bisogno di sangue e, in generale, la necessità di assistenza purtroppo non conoscono sosta – conclude la presidente Ricci – ma la Croce Verde, con i suoi donatori di sangue e i suoi volontari, c’è e ci sarà sempre”.