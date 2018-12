Il prefetto di Lucca consegna le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Altri articoli in L'evento

martedì, 18 dicembre 2018, 16:10

Torna, come ogni anno, il “Pranzo di Natale con i poveri” della Comunità di Sant’Egidio, che quest’anno si allarga anche alla periferia cittadina. Saranno infatti due i pranzi di Natale di Sant’Egidio

martedì, 18 dicembre 2018, 14:52

Non è stato Babbo Natale a portare il regalo adatto per il piccolo Tommaso Berton e la sua famiglia ma bensì la generosità di molti che hanno contribuito con gioia a raggiungere la cifra di 23mila 300 euro, necessaria per poter acquistare l'auto attrezzata con pedana, fondamentale per gli spostamenti...

martedì, 18 dicembre 2018, 08:55

“Mi ritorni in mente- Lucchese tra storia e leggenda”, edito da “Tralerighe libri”, è l’ultima fatica letteraria dei giornalisti Duccio Casini e Luca Tronchetti, cantori delle gesta della Pantera

domenica, 16 dicembre 2018, 23:17

Venerdì 21 dicembre alle 18.30 presso la Sala Maria Eletta Martini, sarà presentato in anteprima il libro I Misteriosi Mondi di Mèlia di Paola Massoni, un racconto poetico del favoloso viaggio iniziatico della ninfa Mèlia nel mondo della Natura, dell’Anima e dell’Oltre

domenica, 16 dicembre 2018, 00:00

Tanti affettosi auguri di buon compleanno, il 16 dicembre, a Giorgina Manfredini di Lunata per i suoi 86 anni dai figli, dalle nuore, dai nipoti e dalla sorella

sabato, 15 dicembre 2018, 21:09

È partita da Porcari per il quarto anno consecutivo, la Banda dei Babbi Natale, un nutrito gruppo di bikers, circa una ventina, che fanno parte del Team Torretta Bike di Porcari