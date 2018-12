L'evento



Il presepe del museo del Castagno

mercoledì, 5 dicembre 2018, 21:17

Ultimo atto del museo del castagno nel 2018 il presepe di Colognora di Pescaglia che fa parte del circuito della “Valle dei Presepi”. Così sabato 8 dicembre alle ore 16 sarà aperto il presepe dedicato al presepista ed amico Giovanni Giovannetti, scomparso pochi anni fa.

A seguire nei locali del museo del castagno non mancherà vin brulé e cioccolata calda per tutti.

Si fa presente che il presepe sarà sempre visitabile, in quanto quando si entra nel locale il presepe inizia il ciclo automaticamente, la chiusura è prevista per il giorno di Befana.

Con l'occasione si comunica che in pari data il “Museo del Castagno” chiuderà alle consuete aperture nei giorni festivi, comunque il museo resterà visitabile su richiesta in qualsiasi giorno telefonando ad Angelo Frati 328.5722956 o per mail info@museodelcastagno.it , prenotazioni che naturalmente dovranno essere fatte con alcuni giorni di anticipo.