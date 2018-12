L'evento



La festa degli auguri del Cmb-Geonova in vista del big-match a Castelfiorentino

giovedì, 20 dicembre 2018, 12:14

All'Orso Marino di Beppe Borella in via Barsanti e Matteucci grande festa ieri sera dell'universo Cmb-Geonova in vista del Natale e della super sfida al vertice di domenica a Castelfiorentino. Una serata alla quale non è mancato nessuno, a cominciare dalla presidente, Luisa Colombini Gnutti affiancata da tutti i soci, dallo staff tecnico, dagli atleti della prima squadra che in Serie C Gold se la stanno giocando alla grande e che credono nella promozione in serie B. Un appuntamento tradizionale, quello della cena pre-natalizia che vuole essere un modo per creare ancora più unità tra le diverse componenti della società. A tutti, ovviamente, gli auguri e un in bocca al lupo dalla redazione della Gazzetta di Lucca.