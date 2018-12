L'evento



“Mi ritorni in mente-Lucchese tra storia e leggenda”: Duccio Casini e Luca Tronchetti narrano gli eroi della Pantera

martedì, 18 dicembre 2018, 08:55

di michele masotti

Raccontare la Lucchese attraverso sessantacinque storie di vita, più che addentrarsi nell’aspetto tecnico, di calciatori, dirigenti e allenatori tra cui non sono quelli che hanno scritto le pagine più importanti del sodalizio rossonero ma anche coloro i quali si sono resi protagonisti di episodi singolari, dunque meritevoli di essere rammentati. Nomi e volti che hanno scandito l’esistenza di diverse generazioni di tifosi che portano nel cuore i colori rossoneri. È questo il principale scopo di “Mi ritorni in mente- Lucchese tra storia e leggenda”, edito da “Tralerighe libri”, l’ultima fatica letteraria dei giornalisti Duccio Casini e Luca Tronchetti, cantori delle gesta della Pantera. Dal professor Paolo Alessandroni, preparatore atletico della Lucchese targata Egiziano Maestrelli, passando per Luciano Fusini, Roberto Paci, per arrivare fino al camerunense Pierre Wome, ultimo tesserato della Lucchese a partecipare ad un mondiale (Francia 98’ nda): sono solo alcuni dei protagonisti di questo che mancava nella letteratura a tinte rossonere.

Questa sorta di viaggio della memoria rossonera è stata l’occasione per ricordare anche chi, pur non essendo uno sportivo, ha sempre amato la casacca della Pantera: in tal senso il lungo applauso tributato al pittore Riccardo Benvenuti, scomparso un mese fa e ricordato dall’amico Massimo Morgia, è stato un momento veramente toccante. Alla presentazione del libro, tenutasi a Villa Bottini, hanno presenziato sia numerosi tifosi che tanti protagonisti delle pagine di questo volume. Fusini, Casarotto, Morgia, Pasqualini, Cavallito, Nobile, Russo, Toschi e Gaiardi per quanto concerne gli ex calciatori; Magrini, Magli, Pino Vitale e Baldi, invece, sono stati gli ex dirigenti e allenatori presenti. Da segnalare la presenza della moglie e del figlio di Giampietro Vitali, tecnico della Lucchese dal 1979 al 1981, scomparso prematuramente nel 2001 a causa di un male incurabile.

“Sono emozionato nel vedere tanta gente che ho potuto ammirare sul manto erboso del Porta Elisa.” – ha esordito Duccio Casini, uno dei due autori- “L’idea è nata dopo aver letto un libro di Gigi Garanzini, “Il minuto di silenzio. La Spoon River del pallone”, che trattava di calciatori che non sono più tra noi. Riadattando il progetto, ho chiamato Luca Tronchetti in piena notte che mi ha dato immediatamente la sua adesione.” Simpatico il siparietto con Mauro Malaguti, firma del Resto del Carlino presente in sala, in merito al dubbio rigore, fischiato dal futuro arbitro internazionale D’Elia, in favore della Spal, dando il là alla rimonta degli estensi che erano sotto 0-2, in quella celebre sfida del “Mazza” contro la Lucchese nella stagione 1977-1978.

“Abbiamo voluto privilegiare anzitutto l’uomo invece che il calciatore stesso o il dirigente.” – è il pensiero di Luca Tronchetti- “In queste sessantacinque storie abbiamo raccontato uno spaccato di tanti protagonisti dell’ultracentenaria vita della Lucchese.” Queste storie di giocatori, allenatori, preparatori e dirigenti hanno come unico denominatore i colori rossoneri.

Tra i tanti interventi effettuati dagli ospiti, meritano di essere citati, senza nulla togliere agli altri, quelli di Massimo Morgia, attuale tecnico del Mantova ed ex capitano della Lucchese: “A Riccardo Benvenuti mi legava un’amicizia vera nei confronti di una persona di una generosità unica. Tutti i martedì mi trovavo con lui e assieme ad altri miei compagni di squadra come Pierotti, Cisco e Bellori a tavola. Al termine della cena, siccome avevamo sempre in macchina un pallone, improvvisavamo dei quattro contro quattro in piazza S. Martino con delle porte di fortuna. Era uno spirito di aggregazione di cui, nel calcio moderno, si sono perse le tracce.” Pino Vitale, direttore sportivo della Lucchese dal 1985 al 1999, ha ricordato Egiziano Maestrelli, il presidente per antonomasia nella città dell’arborato cerchio. “Ho vissuto la mia esperienza a Lucca sempre a fianco del presidente” –ha ricordato Vitale- “lasciando l’incarico dopo che lui si era dimesso. Quando Maestrelli è scomparso (febbraio 2018 nda), ho organizzato un pranzo con tutta quella fantastica squadra (assenti soltanto Paci e Simonetta) per ricordarlo.Devo ammettere che sono andato via da Lucca a malincuore.”

Già, perché la Lucchese e Lucca sanno trasmettere quel carico di fascino, tradizione e emozioni che in poche città sanno offrire.

Foto di Antonio Clerici